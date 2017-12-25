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Три района Бурятии получат допсредства на жильё молодым семьям
Общество, 25.12.2017 10:28 Фото:
Деньги получат в этом году Баунтовский, Кяхтинский и Бичурский районы
Дополнительные средства на приобретение жилья для молодых семей в размере около 1,4 млн. рублей в этом году получат Баунтовский, Кяхтинский и Бичурский районы.
Средства муниципалитетам выделены в результате перераспределения средств, не освоенных другими районами.
В 2018 году, в целом, по республике размер субсидии на приобретение жилья для молодых семей в рамках федеральной программы «Жилище» составит более 70 млн. рублей.
Средства на приобретение жилья для молодых семей республики выделяются из бюджетов разных уровней в рамках федеральной программы «Жилище». Планируется, что федеральное финансирование на 2018 год составит 30,4 млн. рублей, республиканское - 20 млн. Около 20 млн. рублей будет выделено из местных бюджетов.
Всего социальные выплаты получат 139 семей - участников программы. Субсидия в размере 35 % стоимости приобретаемого жилья выдаётся молодой семье с детьми, а также неполной молодой семье.
Напомним, что федеральная целевая программа «Жилище» действует в республике с 2006 года. За это время социальные выплаты на приобретение жилья были предоставлены 2 280 семьям, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
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