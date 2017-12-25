В Улан-Удэ подорожали сахар, мясо и яйца

Подешевели в столице Бурятии сыр, рис и гречка



По данным статистики, за прошедшую неделю в городе наибольший рост цен отмечен на яйцо куриное на 1,48 руб. или 2,3 %, сахар-песок на 0,51 руб. или 1,3 %, свинину (кроме бескостного мяса) на 2,03 руб. или 0,9 %, говядину (кроме бескостного мяса) на 1,82 руб. или 1,7 %.



Также подорожали в Улан-Удэ овощи (картофель, капуста, лук, морковь, огурцы, помидоры) в среднем на 3,40 руб. или 5,7 %.



Наибольшее снижение цен наблюдалось на крупу гречневую ядрицу на 1,09 руб. или 2,3 %, рис шлифованный на 0,65 руб. или 1,2 %, сыры сычужные твёрдые и мягкие на 3,82 руб. или 1,1 %.



За минувшую неделю в городе повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 0,31 руб., бензина марки АИ-95 на 0,26 руб., дизельного топлива на 0,45 руб., сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

