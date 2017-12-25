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В Иркутске открыли главную новогоднюю ёлку
Общество, 25.12.2017 09:19
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24 декабря около 5 тысяч иркутян приняли участие в открытии главной ёлки в сквере имени Кирова. В этом году её украсили новая иллюминация, игрушки, звезда в стиле русской сказки. Ледовую изгородь вокруг ёлки сменил безопасный иллюминационный забор из металлоконструкций. С наступающим Новым годом иркутян поздравил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.
– В эти предпраздничные дни принято подводить итоги. Должен сказать, что уходящий год был для всех нас очень насыщенным. Проведён масштабный ремонт городских магистралей. В городе открылись сразу три новые школы. Вместе мы проделали огромную работу по благоустройству дворов и общественных пространств, - отметил он.
По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска состоялся красочный фейерверк. Основные мероприятия продолжатся в сквере им. Кирова и на других площадках Иркутска до 13 января 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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