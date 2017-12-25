В Улан-Удэ сегодня от снега уберут площадь Советов и несколько улиц

Комбинат по благоустройству озвучил, какие именно улицы ожидает уборка



Сегодня до семи утра улицы Улан-Удэ убирала 41 единица техники. Из них комбинат по благоустройству администрации города выставил 23 машины: 11 большегрузных самосвалов, 5 грейдеров, 7 тракторов-щеток. Ещё 18 единиц техники было привлечено: 3 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, 12 самосвалов.



Они очищали от последствий обильного снегопада улицы Чайковского, Моцарта, Родины, Комарова (от Родины до Гармаева), Гагарина (от 50-летия Октября до Добролюбова), Дальневосточную (от микрорайона Радужный до БКМ через Больничную) и Богатырский мост.



С 4 утра до 20 часов на борьбу со снегом выехали 42 единицы техники. Комбинат по благоустройству предоставил 12 самосвалов, 15 пескоразбрасывателей, 2 бобкэта, 1 погрузчик. Ещё 9 самосвалов, 2 бобкэта, 1 Камаз привлекли.



Они убирают и вывозят снег с крупных улиц города: Комарова, Терешковой и площади Советов. Также от последствий осадков очистят свалку в посёлке Стеклозавод.

