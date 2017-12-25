В Улан-Удэ многоэтажки оставили без холодной воды

Авария произошла на улице Чайковского



Вчера с 13:30 до 19:05 из-за выхода воды из-под земли в районе Чайковского, 3 была отключена холодная вода.



Под отключение попали потребители двух пятиэтажек на улице Чайковского 3а, 5.



После того, как был установлен еврохомут на чугунной трубе диаметром 100 мм. Подвоз воды был организован. Время устранения составило 5 часов 35 минут.







