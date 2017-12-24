Фильм «Многоголосье Байкала» представили в Коми

22 декабря в Сыктывкаре состоялась презентация документального фильма «Многоголосье Байкала». Представлять фильм приехал его режиссер Виктор Хохлов



Каждому гостю представилась возможность задать вопросы режиссеру и обсудить с приглашенными экспертами проблему сохранения и популяризации традиционной культуры в современной России.



Историк, сценарист и режиссер более двух десятков документальных фильмов об отечественной истории и культуре Виктор Хохлов представил фильм, посвященный уникальной традиционной музыкальной культуре Бурятии: многоголосому пению семейских – староверов, хороводу бурятов Ëхор, древнейшим ритуальным песням эвенков. Веками на байкальской земле сплетались судьбы разных народов: русских, бурятов, эвенков. И сегодня сохраняются уникальные голоса народов Бурятии, создавая удивительную полифонию Байкала. Уважительное отношение к разным культурам — основа межнационального мира этой земли.



- Что такое съемки документального фильма? Обычно выезжают на съемки два человека – это оператор и автор. Конечно, при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации. Я придумал рассказать сюжет исключительно через музыку, через голоса этого места, - пояснил Виктор Хохлов.



На протяжении всего фильма зрителям представилась возможность услышать церковные песнопения, народные песни Бурятии, серенаду охотников и шаманов, гортанные песни, нежные и ритмичные мелодии на различных народных инструментах, а также увидеть бурятский оркестр и многоголосные распевы.



- Название иногда вводит в некую ловушку. Байкал – это некая метафора. У тех народов, которые населяют Бурятию, разное отношение к Байкалу, в основном, с некой опаской: они никогда не любили селится рядом с Байкалом. Даже в их рационе практически нет рыбы. И это тема для другого фильма, на самом деле, - ответил на вопрос Виктор Хохлов.



Также режиссер отметил, что фильм хронометражом не более 30-ти минут, сняли за неделю, сообщает ИА «Комиинформ».

