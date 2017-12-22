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В Улан-Удэ расскажут о традициях верхнеудинского чаепития
Общество, 22.12.2017 20:01 Фото:
Для гостей включат граммофон и нальют чай из старинного самовара
В Этнографическом музее в доме Танских желающим расскажут о традициях чайных вечеров и угостят чаем из старинного самовара. Участвуя в анимационной программе «Традиции верхнеудинского чаепития», гости музея получат возможность в гостиной дома Танских совершить познавательное путешествие, в процессе которого приобретут знания о чайных традициях верхнеудинцев конца 19 - начала 20 века.
Они узнают об особенностях купеческих чайных вечеров, попьют чай из старинного самовара и послушают граммофонные записи.
Продолжительность мероприятия оставляет 1 час, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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