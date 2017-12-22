Активисты из Бурятии приняли участие в «Форуме действий»

Он проходил в Москве



В Москве прошёл итоговый «Форум действий» общероссийского народного фронта «Россия, устремлённая в будущее», который продлился два дня. В нём приняли участие эксперты бурятского отделения ОНФ. На форуме они приняли участие в нескольких тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодёжка ОНФ».



Большой по численности была площадка «Молодёжка ОНФ». Там участники обсуждали благоустройство городской среды, проблемы жилищно-коммунального хозяйства и дорог. Участники представляли, как в будущем будет выглядеть Россия. Обсуждались стратегические решения о том, как будут посыпать в дальнейшем дороги, решались вопросы благоустройства. Эксперт ОНФ по Бурятии Максим Киреенко отметил, что в наступающем году благоустройство городской среды будет в полном объёме учитывать мнение жителей Бурятии.



Также на форуме затрагивался вопрос об эффективном управлении малоквартирными домами, поскольку в России с ними большая проблема. Участники обсуждали методы, которые работают неэффективно.



- «Молодёжка ОНФ» была самой весёлой, большой площадкой. Там больше думали о молодёжном стиле. У нас не было совещаний. Не было серьёзных мозговых штурмов. Всего было около 100 участников со всей России. Нам рассказывали о том, что такое спорт, медицина, шоу-бизнес, как составить резюме, как самореализовать себя, рассказали про цифровую экономику, про будущее нашей России. Прошёл мастер-класс «Что такое семья будущего?» мы представили, как должна выглядеть наша семья через 10-20 лет. Также по программе «Молодёжка» прошло подведение итогов конкурса, - рассказал Максим Киреенко.

