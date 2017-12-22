На популярном Инстаграм-канале слепили бурятские буузы (видео)

На популярном кулинарном канале в Инстаграм «Russian_foood» слепили бурятские буузы. На видео подробно показана технология приготовления национального блюда, а также расписан рецепт.Особое внимание уделяется фаршу, в который по данному рецепту не добавляют свинину. Для того, чтобы фарш получился нежным, повар положил курдючное (или нутряное) баранье сало.Кроме того, жители Бурятии могли заметить, что отверстие навеху буузы оказалось намного стандартного.





Рецепт набрал уже почти 5 тысяч просмотров всего за 2 дня.Канал «Russian_foood» имеет больше 122 тысяч подписчиков со всей страны. Канал отличается наличием большого количества рецептов из разных стран, а также оригинальными блюдами и красивым оформлением.