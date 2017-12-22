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На популярном Инстаграм-канале слепили бурятские буузы (видео)

На популярном Инстаграм-канале слепили бурятские буузы (видео)
Общество,  22.12.2017 16:48
Видеорецепт набрал уже более 5 тысяч просмотров

На популярном кулинарном канале в Инстаграм «Russian_foood» слепили бурятские буузы. На видео подробно показана технология приготовления национального блюда, а также расписан рецепт.

Особое внимание уделяется фаршу, в который по данному рецепту не добавляют свинину. Для того, чтобы фарш получился нежным, повар положил курдючное (или нутряное) баранье сало.

Кроме того, жители Бурятии могли заметить, что отверстие навеху буузы оказалось намного стандартного.


Позы ( бурятская кухня) Ингредиенты  Вода½ стакана Говядина 300 г Баранина 700 г Курдючное сало 100 г Лук репчатый 6 шт Соль по вкусу Перец черный по вкусу Пшеничная мука 500 г Яйцо 1 шт приготовления 1. Из муки, яйца и воды замесить крутое тесто так же, как для пельменей. Скатать в шар, завернуть во влажную салфетку и отложить на 30–40 минут.  2. Мякоть баранины и говядины порубить на кусочки — только вручную, это влияет на вкус. Лук очистить, тонко нашинковать и добавить в фарш. Посолить, поперчить. Курдючное или нутряное сало нарезать кусочками, добавить в фарш. Все тщательно перемешать. 3. Как и в рецепте приготовления пельменей, рекомендуется не раскатывать тесто в тонкий пласт, а вылепить из него толстые жгуты диаметром 2,5–3 см. Положить жгуты на посыпанную мукой поверхность стола и разрезать на куски по 2,5–3 см длиной. 4. Каждый кусочек скатать в шарик правильной формы. С помощью скалки раскатать каждый шарик в плоскую лепешку толщиной примерно 2 мм. На раскатанную лепешку положить 1 столовую ложку фарша. Большим пальцем левой руки придавливаем фарш, а пальцами правой руки быстро соединить в гармошку плотно прижимая их пальцами края и одновременно скользя большим пальцем правой руки по гармошке, придавливая, как на видео. 5.Учитывая, что все позы варятся одновременно, накрыть влажной салфеткой те, которые уже подготовлены, чтобы тесто не пересыхало. 6. Варим позы в манты- касканах или пароварке, перед тем как сложить их в кастрюлю окунаем дном в растительное масло и после этого опускаем позы в кастрюлю, чтоб не прилипло дно когда сварятся ,варить нужно под крышкой 30-35 минут.  Тесто ничем не отличается от пельменного: оно так же вымешивается и расстаивается. А фарш другой. Во-первых, в него не добавляют свинину, а для того чтобы фарш получился нежным и сочным, кладут курдючное (или нутряное) баранье сало . Во-вторых, позы варят только на пару в специальных кастрюлях, в так называемых манты-касканах. Подойдет также обыкновенная пароварка или даже обычная кастрюля большого диаметра, в которую на дно нужно налить воды и поставить глубокую тарелку, смазанную маслом, с разложенными позами, накрытую другой тарелкой. #позы #бурятия Автор @gotovim_u_asi

Публикация от Рецепты (@russian_foood)



Рецепт набрал уже почти 5 тысяч просмотров всего за 2 дня.

Канал «Russian_foood» имеет больше 122 тысяч подписчиков со всей страны. Канал отличается наличием большого количества рецептов из разных стран, а также оригинальными блюдами и красивым оформлением.

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