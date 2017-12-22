Особый противопожарный режим установят на праздники в Иркутской области

Особый противопожарный режим будет установлен в Иркутской области на период с 25 декабря по 10 января



Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Руслан Болотов.



- Установление противопожарного режима обусловлено прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона в период проведения новогодних и рождественских праздников. На этот период областному государственному казенному учреждению «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» поручено обеспечить готовность сил и средств подразделений службы к действиям по защите населенных пунктов и объектов экономики от пожаров, а также организовать проведение профилактической работы с населением, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Особое внимание вопросам безопасности необходимо уделить мэрам территорий. Им поручено создать постоянно действующие оперативные штабы на период установления особого противопожарного режима.





