В Бурятии запустят крупнейший в ДФО центр обработки данных

ЦОД стает якорным предприятием для IT-отрасли

Компания «Битривер-Б», резидент территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», планирует ввести в работу крупнейший на Дальнем Востоке центр обработки данных (ЦОД) для энергоемких вычислений. Он заработает во втором полугодии 2024 года в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Проектная мощность ЦОДа - 100 МВт. На сегодняшний день инвестиции в проект превышают 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба КРДВ.

Строительство ЦОДа началось в 2022 году. Несмотря на включение компании в санкционный список Минфина США, «Битривер» выполнит реализацию знакового инвестиционного проекта для Дальнего Востока и всей России в 2024 году, уверены в КРДВ.

Новый ЦОД станет якорным предприятием, вокруг которого в Республике Бурятия будет формироваться IT-кластер нового технологического уклада в соответствии с целями развития цифровой экономики РФ. Компания обещает предоставлять комфортные условия труда, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, принимать на работу выпускников местных учебных заведений, сотрудничать с вузами и принимать на практику студентов.

На предприятии будут работать порядка 120 высококвалифицированных специалистов. Особое внимание будет уделено реализации программы роста молодых кадров для отрасли высоких технологий.

«В настоящее время происходит взаимное проникновение двух сквозных технологий - блокчейна и искусственного интеллекта. В этом смысле новые центры обработки данных для энергоемких вычислений служат инфраструктурным заделом для выполнения задачи развития цифровой экономики и искусственного интеллекта, в частности, - отметили в компании «Битривер-Б». - Вся сфера высокопроизводительных и энергоемких вычислений в России, особенно с учетом тенденции повсеместного использования искусственного интеллекта, к 2035 г. может потреблять до нескольких десятков ГВт».

В компании подчеркнули, что крупнейшие институциональные и частные заказчики из России, СНГ, Персидского залива, Китая и других стран БРИКС уже проявили интерес к объекту. В середине февраля 2024 года один из крупнейших в мире вендоров оборудования для технологии искусственного интеллекта посетил площадку и оценил ее пригодность для решения задач ИИ. ЦОД будет специализироваться на высокопроизводительных энергоемких вычислениях, в том числе майнинге, предоставлении облачных и других передовых цифровых услуг.

- Компания «Битривер-Б» реализует проект в одной из приоритетных для развития страны отраслей, который выведет на новый уровень IT-инфраструктуру в Республике Бурятия, позволит формировать востребованные кадры в области цифровых технологий, - заявил заместитель директора КРДВ Бурятия по работе с резидентами Денис Емельянов. - Помимо нулевых налогов на землю, имущество, сниженные до 7,6% страховые взносы, пониженной ставки по налогу на прибыль инвестору оказывается инфраструктурная поддержка.

Справка:

Компания «Битривер-Б» входит в группу компаний BitRiver - крупнейшего в Евразии оператора центров обработки данных для энергоемких вычислений.

На ТОР «Бурятия» реализуют проекты 17 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. В рамках соглашений с КРДВ инвесторы вкладывают 13,8 млрд рублей, создают свыше 1,2 тыс. рабочих мест. Уже вложено более 3,68 млрд рублей, создано около 270 рабочих мест.



