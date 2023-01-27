27 января

26 января

Популярное

В Бурятии планируют повысить транспортный налог

В Бурятии планируют повысить транспортный налог
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Ставки по транспортному налогу увеличатся в зависимости от категории, мощности и года выпуска транспорта

С 1 января 2024 года в Бурятии могут вырасти ставки по транспортному налогу. Соответствующий законопроект о повышении ставки рассмотрит Народный Хурал, сообщили в минэкономики республики.

Ставки по транспортному налогу увеличатся в денежном эквиваленте от 22 до 400 рублей в зависимости от категории, мощности и года выпуска транспорта.

Для автомобилей мощностью свыше 250 лошадиных сил ставка составит от 86,5 до 105 рублей на лошадиную силу в зависимости от возраста авто, то есть на 17,8 - 21,6 рублей за 1 л.с.

- Ставки транспортного налога регионы устанавливают самостоятельно. Самые низкие ставки – 65 рублей за лошадиную силу – в Забайкальском крае. Затем идёт Чукотская автономная область (90 рублей за лошадиную силу), а потом Бурятия. Самые высокие ставки платят жители Амурской области, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв – 150 рублей за лошадиную силу. При принятии законопроекта, налог по новым ставкам жители Бурятии начнут платить в 2025 году. При этом напоминаю, что граждане, принимающие участие в специальной военной операции, и члены их семей будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну любую единицу транспортного средства за 2022 и 2023 годы, - рассказала зампред правительства Бурятии - министр экономики Екатерина Кочетова.

Законопроект о повышении ставки будет рассмотрен на февральской сессии Хурала Бурятии. 
транспортный налог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии инфляцию сдержал «борщевой набор»
В Бурятии инфляцию сдержал «борщевой набор»
Экономика, 26.01.2023
Овощи открытого грунта дешевеют несколько месяцев подряд
В Бурятии военные провели боевые стрельбы из ПТУР «Фагот»
В Бурятии военные провели боевые стрельбы из ПТУР «Фагот»
Экономика, 24.01.2023
Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. ВИДЕО
В Бурятии промышленность дала прирост почти 10%
В Бурятии промышленность дала прирост почти 10%
Экономика, 24.01.2023
Глава Бурятии Алексей Цыденов представил итоги социально-экономического развития региона за прошедший год Юрию Трутневу
Глава Бурятии утвердил перечень общественных работ для безработных
Глава Бурятии утвердил перечень общественных работ для безработных
Экономика, 24.01.2023
Больше всего вакансий в разделе «Сельское хозяйство»
В Бурятии пообещали зарплату в 66 тысяч рублей
В Бурятии пообещали зарплату в 66 тысяч рублей
Экономика, 23.01.2023
К 2027 году жизнь в республике мечтают сделать долгой и сытой
Жители Бурятии массово понесли вещи в ломбарды
Жители Бурятии массово понесли вещи в ломбарды
Экономика, 23.01.2023
В республике резко вырос объём выданных ломбардами займов
На Байкале в Бурятии построят ещё одни очистные сооружения
На Байкале в Бурятии построят ещё одни очистные сооружения
Экономика, 23.01.2023
Стоимость работ превысит три миллиарда рублей
В Бурятии представили самые «дорогие» вакансии января
В Бурятии представили самые «дорогие» вакансии января
Экономика, 23.01.2023
Стало известно, кому в республике готовы платить от 150 тысяч рублей и выше
С апреля 2023 года в России начнёт действовать цифровой рубль
С апреля 2023 года в России начнёт действовать цифровой рубль
Экономика, 22.01.2023
По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, он не будет иметь срока годности
В Бурятии подорожали макароны, школьные тетради и путешествия в Египет
В Бурятии подорожали макароны, школьные тетради и путешествия в Египет
Экономика, 20.01.2023
Специалисты рассказали, как за год изменились цены в республике
Товарооборот между Монголией и Россией поставил исторический рекорд
Товарооборот между Монголией и Россией поставил исторический рекорд
Экономика, 20.01.2023
Показатель достиг 2,7 миллиардов долларов за 2022 год
Рождаемость в Иркутской области в 2022-м оказалось самой низкой за 11 лет
Рождаемость в Иркутской области в 2022-м оказалось самой низкой за 11 лет
Экономика, 20.01.2023
В сравнении с прошлым годом детей родилось меньше на полторы тысячи
В Чите построят площадку приёма и «распаковки» сжиженного природного газа
В Чите построят площадку приёма и «распаковки» сжиженного природного газа
Экономика, 19.01.2023
На ней будут принимать сжиженный природный газ до 15-20 тысяч кубометров в час и перерабатывать в обычный
В Бурятии на Южном Байкале планируют создать точку притяжения туристов
В Бурятии на Южном Байкале планируют создать точку притяжения туристов
Экономика, 19.01.2023
Там обещают построить отели, пешеходные дорожки, глэмпинги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^