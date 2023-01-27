Ставки по транспортному налогу увеличатся в зависимости от категории, мощности и года выпуска транспорта
С 1 января 2024 года в Бурятии могут вырасти ставки по транспортному налогу. Соответствующий законопроект о повышении ставки рассмотрит Народный Хурал, сообщили в минэкономики республики.
Ставки по транспортному налогу увеличатся в денежном эквиваленте от 22 до 400 рублей в зависимости от категории, мощности и года выпуска транспорта.
Для автомобилей мощностью свыше 250 лошадиных сил ставка составит от 86,5 до 105 рублей на лошадиную силу в зависимости от возраста авто, то есть на 17,8 - 21,6 рублей за 1 л.с.
- Ставки транспортного налога регионы устанавливают самостоятельно. Самые низкие ставки – 65 рублей за лошадиную силу – в Забайкальском крае. Затем идёт Чукотская автономная область (90 рублей за лошадиную силу), а потом Бурятия. Самые высокие ставки платят жители Амурской области, Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв – 150 рублей за лошадиную силу. При принятии законопроекта, налог по новым ставкам жители Бурятии начнут платить в 2025 году. При этом напоминаю, что граждане, принимающие участие в специальной военной операции, и члены их семей будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну любую единицу транспортного средства за 2022 и 2023 годы, - рассказала зампред правительства Бурятии - министр экономики Екатерина Кочетова.
Законопроект о повышении ставки будет рассмотрен на февральской сессии Хурала Бурятии.
В Бурятии планируют повысить транспортный налог
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