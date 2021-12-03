Самые дешёвые новостройки в стране оказались в Ингушетии
Ингушетия отличилась тем, что стала первой в рейтинге российских регионов с самыми низкими ценами на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в регионе составляет 28,5 тысячи рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитический обзор Единого ресурса застройщиков.
Также в число регионов, где отмечается низкая стоимость жилья, вошли республики Северного Кавказа. В Дагестане цена за квадратный метр - 30,9 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии - 32,7 тысячи рублей. Также недорого можно купить новостройку в Псковской области - 38,8 тысячи рублей и Марий Эл - 39 тысяч рублей.
Самое дорогое жилье строится в Москве - 258,3 тысячи рублей за метр, в Санкт-Петербурге - 150,2 тысячи рублей и Севастополе - 110,9 тысячи рублей.
По данным rosrealt.ru, средняя стоимость квадратного метра в Улан-Удэ составляет 83 019 рублей.
- В ноябре 2021 года мы проанализировали цены на квартиры в Бурятии, а также просчитали среднюю стоимость дома, земельного участка, офиса, торговой площади, аренду однокомнатной и двухкомнатной квартиры, аренду офисной и торговой площади. Расчет проводился автоматически по нашей собственной методике. Были учтены цены из объявлений, размещенных на Росриэлте пользователями в последние 3 месяца, - сообщает журнал о недвижимости Росриеэлт.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно минстрой России выступил с инициативой увеличить стоимость квадратного метра жилья в первой половине 2022 года. Предполагается, что в Бурятии квадратный метр подорожает до 70 368 рублей. Речь идёт только о расчётах размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений за счёт средств федерального бюджета.
Реальность стоимость жилья в республике уже дороже.
В Бурятии средняя цена «квадрата» превысила 80 тысяч
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