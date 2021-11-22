В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год
В 2022 году прожиточный минимум в целом по России составит 12 654 рубля на душу населения. Соответствующую поправку президента Путину к проекту федерального бюджета на следующий год поддержали в Госдуме.
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в размере 13 793 рубля, пенсионеров – 10 882 рубля, детей – 12 274 рубля.
Сейчас сумма прожиточного минимума в целом по стране составляет 11 653 рублей на душу населения. У трудоспособных граждан это 12 702 рублей, у детей — 11 303 рублей, для пенсионеров установлена величина в 10 022 руб.
Отметим, в Бурятии прожиточный минимум оказался выше российского. Как сообщал «Байкал-Daily», новые показатели в республике были установлены в конце лета. В 2022 году величина прожиточного минимума в Бурятии на 2022 год в расчёте на душу населения составит 13 130 рублей, что выше российского на 476 рублей. Любопытно, что это также выше, чем в соседней Иркутской области.
Прожиточный минимум Бурятии выше российского почти на 500 рублей
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