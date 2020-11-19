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В октябре в Бурятии ускорилась инфляция

В октябре в Бурятии ускорилась инфляция
Экономика,  Фото:Нацбанк Бурятии
Показатель заметно выше дальневосточного

В октябре годовая инфляция в Бурятии ускорилась до 5,2% после 5,1% в сентябре, что заметно выше показателя по Дальневосточному федеральному округу и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.

- Наибольший вклад в увеличение инфляции оказала ситуация на отдельных рынках продовольствия как в целом по России, так и в регионе. Кроме того, проинфляционным фактором выступало ослабление рубля, повлиявшее на ценовую динамику товаров, имеющих высокую зависимость от импорта или экспортную направленность. Вместе с тем дезинфляционное влияние оказывала ценовая политика независимых АЗС, направленная на привлечение клиентов в условиях падения спроса из-за второй волны пандемии коронавируса, - уточнили в Нацбанке Бурятии.


Отметим, годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в октябре 2020 года увеличилась до 4,2% после 4% в сентябре. Основным фактором в октябре стало снижение объемов поставок из Китая, что привело к увеличению темпов прироста цен на плодоовощную продукцию. При этом сохранилось влияние федеральных факторов: ослабления рубля и повышенного спроса на отдельные товары в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.

В целом в России в октябре годовая инфляция увеличилась на 0,32 п.п., до 3,99%, в том числе за счёт низкой базы осени 2019 года. Годовые показатели устойчивой ценовой динамики также в основном возросли, но остались ниже 4%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9–4,2% в 2020 году. С учётом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.



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