В улан-удэнскую школу купили компьютеров и техники на миллион

Туда поступили компьютеры, многофункциональные устройства и проектор



В школу №51 в Улан-Удэ поступила новая компьютерная техника. Всего закуплено 19 компьютеров, проектор, два ноутбука и два многофункциональных устройства, в состав которых входят принтер, сканер, копировальный аппарат.



Стоимость контракта составила 1 миллион рублей.



Школа №51 расположена в Железнодорожном районе и была открыта в 1965 году. Школа рассчитана на 960 человек. В настоящее время здесь обучаются более 800 детей в две смены, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

