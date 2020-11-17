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В улан-удэнскую школу купили компьютеров и техники на миллион

В улан-удэнскую школу купили компьютеров и техники на миллион
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Туда поступили компьютеры, многофункциональные устройства и проектор

В школу №51 в Улан-Удэ поступила новая компьютерная техника. Всего закуплено 19 компьютеров, проектор, два ноутбука и два многофункциональных устройства, в состав которых входят принтер, сканер, копировальный аппарат.

Стоимость контракта составила 1 миллион рублей.

Школа №51 расположена в Железнодорожном районе и была открыта в 1965 году. Школа рассчитана на 960 человек. В настоящее время здесь обучаются более 800 детей в две смены, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
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