Туда поступили компьютеры, многофункциональные устройства и проектор
В школу №51 в Улан-Удэ поступила новая компьютерная техника. Всего закуплено 19 компьютеров, проектор, два ноутбука и два многофункциональных устройства, в состав которых входят принтер, сканер, копировальный аппарат.
Стоимость контракта составила 1 миллион рублей.
Школа №51 расположена в Железнодорожном районе и была открыта в 1965 году. Школа рассчитана на 960 человек. В настоящее время здесь обучаются более 800 детей в две смены, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В улан-удэнскую школу купили компьютеров и техники на миллион
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