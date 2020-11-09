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В Забайкалье заявили об удешевлении курятины

В Забайкалье заявили об удешевлении курятины
Экономика,  Фото:pixabay.com
Вместе с тем подорожал сахар, картофель и печенье

В торговых сетях Забайкальского края снизились цены на мясо курицы, а также яблоки и пшённую крупу. Такие данные предоставили в краевое минэкономразвития торговые сети региона.

- Теперь дешевле стоит курица, цена снизилась на 1,2%, пшённая крупа на 3,2%, яблоки - на 1,5%. Поднялись в цене сахар (5, 9%), картофель (2,9%), печенье (2,5%)», - рассказала сотрудник отдела потребительского рынка краевого минэкономразвития Наталья Михалева

В ведомстве отметили, что стоимость сахара постепенно повышалась в течение всего октября. А цена яблок снижается с сентября, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.
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