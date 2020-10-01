Это касается данных за второй квартал 2020 года
В дополнение к 4,47 млн официальных безработных ещё около 5 млн россиян (или 6,1% рабочей силы) во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик первой волны пандемии COVID-19, не имели работы и хотели её найти, но не были квалифицированы и учтены Росстатом как безработные. Об этом пишут аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные выборочного обследования рабочей силы Росстата о недоиспользованной рабочей силе.
РБК передаёт, что если суммировать число официально безработных (4,47 млн человек), потенциальную рабочую силу (1,935 млн) и россиян, которые хотели бы работать, но не ищут и не готовы приступить к работе (2,934 млн), то получится, что во втором квартале 2020 года численность неработающих россиян превышала 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей силы. Это в два раза больше официального уровня безработицы, подчеркивают аналитики FinExpertiza. Если бы были известны данные о неполной занятости с точки зрения продолжительности рабочего времени, общая численность неработающего населения была бы ещё выше.
Самый высокий суммарный показатель неработающих, по оценкам аналитиков FinExpertiza, во втором квартале 2020 года зафиксирован в Северной Осетии (39,8% от экономически активного населения), Тыве (36,8%), Дагестане (36,1%), Ингушетии (30,2%), Карачаево-Черкесии (24,8%), Бурятии (24,1%), Чечне (22,8%), Хакасии (21,7%), Кабардино-Балкарии (21,3%), Ненецком автономном округе (20,7%).
Справка:
Потенциальная рабочая сила включает лиц в возрасте 15 лет и старше, которые в течение обследуемой недели не являются ни занятыми, ни безработными, то есть не имеют работы, и при этом либо ищут работу, но не готовы приступить к работе, либо не ищут работу, но готовы приступить к ней.
Бурятия в числе регионов с высоким суммарным показателем неработающих
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