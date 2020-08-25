Коррективы в пассажирские перевозки внесла пандемия
Аэробус А330-300 возобновил полёты в Иркутск. Первый рейс лайнер совершил 14 августа. Из Москвы этим рейсом прибыли 160 пассажиров, отправились из Иркутска в столицу 269 человек.
- Этот лайнер в числе самых крупных семейства А330. В длину он достигает 63,69 метра, размах крыла – 60,3 метра. Крейсерская скорость – 900 км/ч, максимальная дальность полёта – 9 500 км., - сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутск.
Рейсы на таком лайнере в Иркутск совершает авиакомпания «Аэрофлот – Российские авиалинии». Пассажиров из Иркутска в Москву на А330-300 будут перевозить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям, рейс 1442/1443.
Как пояснили в производственно-диспетчерской службе аэропорта, обычно «Аэрофлот» начинает полёты в Иркутск на аэробусе А330-300 в июне в связи с увеличением пассажиропотока. В этом году из-за пандемии и ограничений полёты Аэробуса А 330-300 возобновились только в августе.
Airbus 330-300 (Аэробус 330-300) — самый большой лайнер семейства А330. Лайнер способен перевозить 295 пассажиров в трёхклассной кабине (первый, бизнес и эконом классы), 335 человек при двух классах и до 440 пассажиров, если конфигурацией предусмотрен только один класс.
Крупный лайнер А330-300 возобновил полёты в Иркутск
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