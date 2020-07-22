 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июля

Сбербанк расскажет о Дальневосточной ипотеке

21 Июля

Популярное

В Иркутской области заявили, что средняя зарплата – 52 тысячи

В Иркутской области заявили, что средняя зарплата – 52 тысячи
Экономика,  Фото:pixabay.com
Таковы данные за май

В целом по экономике Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2020 года составила 52156 рублей. Информация об этом опубликована на сайте Иркутскстата. В сообщении уточняется, что цифра выведена без учёта наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

- По сравнению с предыдущим месяцем средняя начисленная заработная увеличилась на 7,8%, с соответствующим периодом прошлого года на 3,2%, - говорится в сообщении Иркутскстата.

В целом по России средняя заработная плата в апреле 2020 года составила 49 306 рублей.

заработная плата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия попала в десятку худших регионов по качеству жизни
Бурятия попала в десятку худших регионов по качеству жизни
Экономика, 22.07.2020
Республика заняла в рейтинге девятое место с конца
В Улан-Удэ по просьбам жителей расширили проезжую часть
В Улан-Удэ по просьбам жителей расширили проезжую часть
Экономика, 22.07.2020
Асфальтируют дорогу между 113 и 115 микрорайонами
Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку
Вертолёт от Улан-Удэнского авиазавода улетел на Камчатку
Экономика, 22.07.2020
Авиазавод передал вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро»
В Бурятии подсчитали, сколько жители тратят на покупки ежемесячно
В Бурятии подсчитали, сколько жители тратят на покупки ежемесячно
Экономика, 21.07.2020
Показатель оказался ниже, чем в среднем по стране
Улан-Удэнский авиазавод проводит набор специалистов
Улан-Удэнский авиазавод проводит набор специалистов
Экономика, 20.07.2020
Требуется порядка 200 инженеров и 300 рабочих
В Улан-Удэ подешевела аренда трёхкомнатных квартир
В Улан-Удэ подешевела аренда трёхкомнатных квартир
Экономика, 20.07.2020
Аренда «однушек» и «двушек» растёт в цене
В Бурятии планируют создать домостроительный комбинат
В Бурятии планируют создать домостроительный комбинат
Экономика, 17.07.2020
Домостроительный комбинат поможет снизить цены на квартиры в новостройках
В Улан-Удэ за 52 млн отремонтируют дорогу возле площади Советов
В Улан-Удэ за 52 млн отремонтируют дорогу возле площади Советов
Экономика, 17.07.2020
С 18 по 29 июля будет закрыт участок автодороги по ул. Сухэ-Батора
Правительство преобразует ТОР в Бурятии и Забайкалье
Правительство преобразует ТОР в Бурятии и Забайкалье
Экономика, 16.07.2020
Резиденты ТОР «Селенгинск» и «Краснокаменск» получат дальневосточные преференции
В Бурятии немного выросло промышленное производство
В Бурятии немного выросло промышленное производство
Экономика, 16.07.2020
Подведены итоги работы промышленности Бурятии за полгода
В Улан-Удэ проводят очередной ночной ремонт трамвайных путей
В Улан-Удэ проводят очередной ночной ремонт трамвайных путей
Экономика, 16.07.2020
По ночам закрывают перекрёсток улиц Добролюбова и Гагарина

В Бурятии выплаты на детей привели к росту оборота торговли
В Бурятии выплаты на детей привели к росту оборота торговли
Экономика, 15.07.2020
В мае сфера розничной торговли и рынок услуг Бурятии показали рост
В Тулуне планируют заняться производством бетона и джемов
В Тулуне планируют заняться производством бетона и джемов
Экономика, 15.07.2020
Заявки инвесторов одобрили в минэкономразвития России
Товарооборот между Бурятией и странами ЕАЭС уменьшился на 40%
Товарооборот между Бурятией и странами ЕАЭС уменьшился на 40%
Экономика, 15.07.2020
Среди стран Евразийского экономического союза Бурятия больше всего наторговала с Казахстаном
Проблема обманутых дольщиков Бурятии практически решена
Проблема обманутых дольщиков Бурятии практически решена
Экономика, 14.07.2020
В республике завершат строительство восьми проблемных домов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^