Таковы данные за май
В целом по экономике Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2020 года составила 52156 рублей. Информация об этом опубликована на сайте Иркутскстата. В сообщении уточняется, что цифра выведена без учёта наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
- По сравнению с предыдущим месяцем средняя начисленная заработная увеличилась на 7,8%, с соответствующим периодом прошлого года на 3,2%, - говорится в сообщении Иркутскстата.
В целом по России средняя заработная плата в апреле 2020 года составила 49 306 рублей.
В Иркутской области заявили, что средняя зарплата – 52 тысячи
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