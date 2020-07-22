В Иркутской области заявили, что средняя зарплата – 52 тысячи

Таковы данные за май



В целом по экономике Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2020 года составила 52156 рублей. Информация об этом опубликована на сайте Иркутскстата. В сообщении уточняется, что цифра выведена без учёта наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.



- По сравнению с предыдущим месяцем средняя начисленная заработная увеличилась на 7,8%, с соответствующим периодом прошлого года на 3,2%, - говорится в сообщении Иркутскстата.



В целом по России средняя заработная плата в апреле 2020 года составила 49 306 рублей.



