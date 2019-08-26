 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Августа

25 Августа

Популярное

Мэрия Улан-Удэ закупает камеры видеофиксации нарушений

Мэрия Улан-Удэ закупает камеры видеофиксации нарушений
Экономика, 
Комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД появятся в 9 местах в Улан-Удэ

В Улан-Удэ объявлен аукцион на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах местного значения. Начальная цена контракта составляет 46,5 млн рублей. Открыли подачу заявок 23 августа, дата же окончания подачи заявок - 2 сентября. Сам аукцион проведут 4 сентября.

Заказчиком выступает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. Закупят необходимое оборудование за счёт муниципального бюджета. Срок окончания работ – 29 ноября 2019 года.

Что и где планируется в итоге установить?

Комплекс автоматической фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на регулируемых перекрёстках установят на следующих участках:

- ул. Бабушкина – ул.Терешковой;
- ул. Ботаническая-ул.Моховая;
- ул. Гагарина- ул. Пр.50 лет Октября;
- ул. Дарханская-ул. Ключевская;
- ул. Кольцова-ул. Пищевая.

Это оборудование будет регистрировать следующие факты нарушений ПДД: выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора; проезд на запрещающий сигнал светофора; превышение установленной скорости движения.

Комплекс для фиксации фактов непредоставления преимущества пешеходам появится в трёх местах. Это ул. Тобольская, в районе дома 55; ул. Столичная, в районе дома 5; ул. Приречная, 8/1, в районе ООТ Авторынок. 4.2.

Ещё в Улан-Удэ на участке «ул. Борсоева – ул. Смолина» появится система фотовидеофиксации нарушений ПДД.

- Система предназначена для контроля движения автотранспорта на перекрёстках и автотрассах, фотовидеофиксации нарушений ПДД, оперативного анализа дорожной ситуации, передачу полученных видеоданных через стандартные порты подготовленной информации, являющейся доказательной базой факта нарушения ПДД и прочей информации. Система предназначена для работы в стационарном режиме 24 часа 7 дней в неделю, - говорится в техзадании.

Как сообщал «Байкал-Daily», за 7 месяцев на дорогах Бурятии камеры выявили почти 149 тысяч нарушений. В адрес собственников транспортных средств направлены постановления на сумму 125 млн. рублей. Рекорд скорости этого года, зафиксированный камерой, составил 191 км/ч. 
ГИБДД госзакупки камеры фиксации
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия вошла в число лидеров по просроченной задолженности населения
Бурятия вошла в число лидеров по просроченной задолженности населения
Экономика, 23.08.2019
Бурятия занимает 7 место в топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности
На ВСЖД защищаются от опасных камней
На ВСЖД защищаются от опасных камней
Экономика, 23.08.2019
На Восточно-Сибирской железной дороге выполняют оборочные работы по обеспечению безопасного пропуска поездов на участках приближения к скальным откосам
В Иркутской области хотят увеличить прожиточный минимум пенсионера
В Иркутской области хотят увеличить прожиточный минимум пенсионера
Экономика, 23.08.2019
Из бюджета на это планируется потратить 3 миллиарда рублей
В Улан-Удэ фейерверк на День города обойдётся в 400 тысяч
В Улан-Удэ фейерверк на День города обойдётся в 400 тысяч
Экономика, 19.08.2019
Фейерверк будет радовать горожан 10 минут
Бурятия заняла 30-е место по доступности бензина для населения
Бурятия заняла 30-е место по доступности бензина для населения
Экономика, 19.08.2019
По официальным данным, в Бурятии за первое полугодие бензин АИ-92 подорожал на 2%
Бурятия будет участвовать в выставке «Улица Дальнего Востока»
Бурятия будет участвовать в выставке «Улица Дальнего Востока»
Экономика, 16.08.2019
Республика впервые примет участие в Восточно-экономическом форуме как субъект ДФО
В Иркутской области электропоезд травмировал 71-летнюю бабушку
В Иркутской области электропоезд травмировал 71-летнюю бабушку
Экономика, 16.08.2019
Несчастный случай предотвратить не удалось, несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение
В Улан-Удэ подешевела картошка
В Улан-Удэ подешевела картошка
Экономика, 16.08.2019
Мэрия предоставила статистические данные о средних ценах за неделю
Из Улан-Удэ в Монголию за неделю отправлено около 80 тонн продукции
Из Улан-Удэ в Монголию за неделю отправлено около 80 тонн продукции
Экономика, 15.08.2019
Экспортировали в Монголию консервы, свинину, мёд, яйца
Глава Бурятии побывал на открытии выставки «День поля – 2019»
Глава Бурятии побывал на открытии выставки «День поля – 2019»
Экономика, 02.08.2019
Выставка проходит в Тарбагатайском районе республики
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Экономика, 02.08.2019
В его рамках реализуют 15 проектов на сумму 196 миллиардов рублей
На «Дне поля» в Бурятии выберут лучшего пахаря
На «Дне поля» в Бурятии выберут лучшего пахаря
Экономика, 31.07.2019
Также там покажут более 20 видов сельхозтехники

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^