Мэрия Улан-Удэ закупает камеры видеофиксации нарушений

Комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД появятся в 9 местах в Улан-Удэ
В Улан-Удэ объявлен аукцион на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах местного значения. Начальная цена контракта составляет 46,5 млн рублей. Открыли подачу заявок 23 августа, дата же окончания подачи заявок - 2 сентября. Сам аукцион проведут 4 сентября.
Заказчиком выступает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. Закупят необходимое оборудование за счёт муниципального бюджета. Срок окончания работ – 29 ноября 2019 года.
Что и где планируется в итоге установить?
Комплекс автоматической фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на регулируемых перекрёстках установят на следующих участках:
- ул. Бабушкина – ул.Терешковой;
- ул. Ботаническая-ул.Моховая;
- ул. Гагарина- ул. Пр.50 лет Октября;
- ул. Дарханская-ул. Ключевская;
- ул. Кольцова-ул. Пищевая.
Это оборудование будет регистрировать следующие факты нарушений ПДД: выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора; проезд на запрещающий сигнал светофора; превышение установленной скорости движения.
Комплекс для фиксации фактов непредоставления преимущества пешеходам появится в трёх местах. Это ул. Тобольская, в районе дома 55; ул. Столичная, в районе дома 5; ул. Приречная, 8/1, в районе ООТ Авторынок. 4.2.
Ещё в Улан-Удэ на участке «ул. Борсоева – ул. Смолина» появится система фотовидеофиксации нарушений ПДД.
- Система предназначена для контроля движения автотранспорта на перекрёстках и автотрассах, фотовидеофиксации нарушений ПДД, оперативного анализа дорожной ситуации, передачу полученных видеоданных через стандартные порты подготовленной информации, являющейся доказательной базой факта нарушения ПДД и прочей информации. Система предназначена для работы в стационарном режиме 24 часа 7 дней в неделю, - говорится в техзадании.
Как сообщал «Байкал-Daily», за 7 месяцев на дорогах Бурятии камеры выявили почти 149 тысяч нарушений. В адрес собственников транспортных средств направлены постановления на сумму 125 млн. рублей. Рекорд скорости этого года, зафиксированный камерой, составил 191 км/ч.
Мэрия Улан-Удэ закупает камеры видеофиксации нарушений
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятия занимает 7 место в топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности
На Восточно-Сибирской железной дороге выполняют оборочные работы по обеспечению безопасного пропуска поездов на участках приближения к скальным откосам
Из бюджета на это планируется потратить 3 миллиарда рублей
Экономика, 21.08.2019
Строительство займёт около пяти лет
Экономика, 21.08.2019
Размеры их окладов повысятся на 4,3%
Экономика, 19.08.2019
Фейерверк будет радовать горожан 10 минут
Экономика, 19.08.2019
По официальным данным, в Бурятии за первое полугодие бензин АИ-92 подорожал на 2%
Республика впервые примет участие в Восточно-экономическом форуме как субъект ДФО
Несчастный случай предотвратить не удалось, несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение
Мэрия предоставила статистические данные о средних ценах за неделю
Экономика, 15.08.2019
Экспортировали в Монголию консервы, свинину, мёд, яйца
Экономика, 13.08.2019
Об этом заявил Алексей Цыденов
Экономика, 02.08.2019
Выставка проходит в Тарбагатайском районе республики
Экономика, 02.08.2019
В его рамках реализуют 15 проектов на сумму 196 миллиардов рублей
Экономика, 31.07.2019
Также там покажут более 20 видов сельхозтехники