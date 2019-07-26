На сайте администрации появился проект озеленения столицы Бурятии
В Улан-Удэ на программу «Зелёный город» планируют направить более 1 миллиона рублей. Проект озеленения столицы Бурятии появился на сайте администрации города.
- Развитие города Улан-Удэ диктует высокие требования к количеству и качеству зелёных насаждений. Недостаточное выделение финансовых средств на реализацию мероприятий по созданию, содержанию и развитию объектов озеленения привело к ухудшению состояния зелёного фонда, - говорится в пояснительной записке к проекту «Зелёный город».
Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием научно обоснованной схемы озеленения города, а также недостатком финансирования, отмечается в документе.
Результатом реализации программы «Зелёный город» станет увеличение площади озеленённых территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, улиц на 1 человека в 2024 году до 10 кв.м. на человека, а также увеличение площади озеленённых территорий на внутридворовых территориях на 1 человека в 2024 году до 6 кв.м. на человека.
В рамках программы «Зелёный город» в Улан-Удэ планируют сажать не менее 7 тысяч зелёных насаждений в городских лесах.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая в Улан-Удэ посадили около 14 тысяч саженцев.
На озеленение Улан-Удэ направят более миллиона рублей
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На сайте администрации появился проект озеленения столицы Бурятии
Необычный интерактивный опрос запущен на сайте https://goroduu.ru
Сегодня, 26 июля, свой профессиональный праздник отмечают системные администраторы
За 6 месяцев 2019 года международным поездом № 306/305 Иркутск – Улан-Батор перевезено более 11 тысяч пассажиров
За 2018 год оборот розничной торговли в Бурятии составил 177,1 млрд. рублей
«При реконструкции очистных Улан-Удэ выявлены проблемы, но мы ищем пути решения», - заявил глава Бурятии
Парковую зону возле дома культуры начали благоустраивать в селе Олинск Нерчинского района Забайкальского края
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодной продукции до 10%
Весной обсуждалось открытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ на северокорейские курорты
Чиновники специально поехали осматривать объект в дождь
Заниматься в детском автогородке смогут более двух тысяч детей
Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц
На площади Славы обещают зелёные зоны, карусель и туалет
На эти цели выделены 24 миллиона рублей из средств единой дальневосточной субсидии
В одной из главных здравниц Бурятии планируют построить современный лечебно-оздоровительный корпус