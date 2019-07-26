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На озеленение Улан-Удэ направят более миллиона рублей

На озеленение Улан-Удэ направят более миллиона рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На сайте администрации появился проект озеленения столицы Бурятии

В Улан-Удэ на программу «Зелёный город» планируют направить более 1 миллиона рублей. Проект озеленения столицы Бурятии появился на сайте администрации города.

- Развитие города Улан-Удэ диктует высокие требования к количеству и качеству зелёных насаждений. Недостаточное выделение финансовых средств на реализацию мероприятий по созданию, содержанию и развитию объектов озеленения привело к ухудшению состояния зелёного фонда, - говорится в пояснительной записке к проекту «Зелёный город».

Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием научно обоснованной схемы озеленения города, а также недостатком финансирования, отмечается в документе.

Результатом реализации программы «Зелёный город» станет увеличение площади озеленённых территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров, улиц на 1 человека в 2024 году до 10 кв.м. на человека, а также увеличение площади озеленённых территорий на внутридворовых территориях на 1 человека в 2024 году до 6 кв.м. на человека.

В рамках программы «Зелёный город» в Улан-Удэ планируют сажать не менее 7 тысяч зелёных насаждений в городских лесах.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая в Улан-Удэ посадили около 14 тысяч саженцев.

озеленение
 
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