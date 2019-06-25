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Жителям Бурятии обещают защиту от переплат по кредитам

Жителям Бурятии обещают защиту от переплат по кредитам
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Новые ограничения по потребительским кредитам должны защитить заёмщиков

С 1 июля 2019 года будет действовать новое ограничение предельной задолженности по договорам займа сроком до одного года. Общая сумма процентов и других платежей по таким договорам не сможет превышать сумму основного долга более чем в 2 раза. То есть при займе в размере 1 тысячу рублей заёмщик должен будет вернуть не более 3 тысяч рублей (1 тысяча рублей – сам долг, 2 тысячи – проценты, неустойка и иные платежи). Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.

Предстоящее ограничение будет действовать всего полгода, а потом снова снизится. В 2020 году общая сумма процентов и других платежей не сможет превышать сумму основного долга более чем в 1,5 раза.

- В последние годы серьёзно ужесточаются требования к официальным кредиторам, вводятся меры пресечения для нелегальных кредиторов – все это делается в целях защиты интересов потребителей финансовых услуг. Вместе с тем, заёмщик сам несёт ответственность за принятие финансовых решений. Поэтому прежде чем брать деньги в долг, важно тщательно взвесить риски и возможности, внимательно прочитать условия договора, а главное – убедиться, что компания является легальной. Справочник легальных участников финансового рынка публикуется на сайте Банка России www.cbr.ru, - прокомментировала Татьяна Бугдаева, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.

Также с 1 июля уменьшится до 1% в день максимальный размер ежедневной процентной ставки.

С 28 января 2019 года право требования задолженности по кредитам и займам в судебном порядке дано только профессиональным кредиторам и коллекторам, то есть тем организациям, за которыми ведёт надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов, а также физическим лицам, которых укажет сам должник.

Всего в первом квартале 2019 года микрофинансовые организации в Бурятии выдали почти четыре тысячи займов, уточнили в Нацбанке республики. Займы выданы на сумму 112 миллионов рублей. Впрочем, в этот показатель включены не только потребительские кредиты, но и займы для индивидуальных предпринимателей.

Как сообщал «Байкал-Daily», спрос на микрозаймы в Бурятии в последние годы только растёт.
кредиты
 
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