Жителям Бурятии обещают защиту от переплат по кредитам

Новые ограничения по потребительским кредитам должны защитить заёмщиков
С 1 июля 2019 года будет действовать новое ограничение предельной задолженности по договорам займа сроком до одного года. Общая сумма процентов и других платежей по таким договорам не сможет превышать сумму основного долга более чем в 2 раза. То есть при займе в размере 1 тысячу рублей заёмщик должен будет вернуть не более 3 тысяч рублей (1 тысяча рублей – сам долг, 2 тысячи – проценты, неустойка и иные платежи). Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.
Предстоящее ограничение будет действовать всего полгода, а потом снова снизится. В 2020 году общая сумма процентов и других платежей не сможет превышать сумму основного долга более чем в 1,5 раза.
- В последние годы серьёзно ужесточаются требования к официальным кредиторам, вводятся меры пресечения для нелегальных кредиторов – все это делается в целях защиты интересов потребителей финансовых услуг. Вместе с тем, заёмщик сам несёт ответственность за принятие финансовых решений. Поэтому прежде чем брать деньги в долг, важно тщательно взвесить риски и возможности, внимательно прочитать условия договора, а главное – убедиться, что компания является легальной. Справочник легальных участников финансового рынка публикуется на сайте Банка России www.cbr.ru, - прокомментировала Татьяна Бугдаева, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.
Также с 1 июля уменьшится до 1% в день максимальный размер ежедневной процентной ставки.
С 28 января 2019 года право требования задолженности по кредитам и займам в судебном порядке дано только профессиональным кредиторам и коллекторам, то есть тем организациям, за которыми ведёт надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов, а также физическим лицам, которых укажет сам должник.
Всего в первом квартале 2019 года микрофинансовые организации в Бурятии выдали почти четыре тысячи займов, уточнили в Нацбанке республики. Займы выданы на сумму 112 миллионов рублей. Впрочем, в этот показатель включены не только потребительские кредиты, но и займы для индивидуальных предпринимателей.
Как сообщал «Байкал-Daily», спрос на микрозаймы в Бурятии в последние годы только растёт.
Жителям Бурятии обещают защиту от переплат по кредитам
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 25.06.2019
Новые ограничения по потребительским кредитам должны защитить заёмщиков
Экономика, 25.06.2019
В дело вмешалась прокуратура
Бурятия получит более 230 млн на переселение из аварийных домов
В Чите стал дороже АИ-98
Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей
Экономика, 22.06.2019
Все услуги центра для жителей Бурятии будут бесплатными
Экономика, 22.06.2019
После реконструкции будут созданы все условия для получения полноценного образования детей
Министр сельского хозяйства Бурятии назвал показатели «очень большим достижением»
До 66% жителей Бурятии получат качественную питьевую воду
Уложили асфальт, установили урны и лавочки
В регионе построят животноводческую ферму
Голландцы планируют заняться в Бурятии производством экологически чистых стройматериалов
Председателю потребительского общества внесено представление
Экономика, 20.06.2019
Также их получат фермеры из Эхирит-Булагатского и Заларинского районов
Экономика, 20.06.2019
Перевозки пассажиров в международном поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 26%