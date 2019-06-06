Трассу к Цугольскому дацану начнут делать в следующем году
В 2020 году в Забайкальском крае отремонтируют восемь километров дороги, проходящей через село Цугол, где расположен старейший в регионе буддийский монастырь – Цугольский дацан. Работы пройдут на подъезде к селу Нуринск в Могойтуйском районе.
Капитальный ремонт состоится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Гравийное покрытие будет заменено на современное асфальтобетонное, для того чтобы жители и гости региона смогли с комфортом добираться до святыни. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Забайкальского края, ссылаясь на исполняющего обязанности министра территориального развития региона Константина Суздальницкого.
В Забайкалье отремонтируют дорогу к старейшему дацану
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 06.06.2019
Здесь не только положат новый асфальт, но и обустроят тротуары
Экономика, 06.06.2019
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
Тасырхой не исчезнет с карты Забайкальского края
Первый камень в основание будущего многофункционального культурного центра заложили в городе Байкальск
Туристское мероприятие стартует на следующей неделе
Стоимость ремонта составит почти 93 миллиона рублей
Глава Бурятии договаривается с «Газпром СПГ технологии»
Покрытие будет с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона
Начался пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ»
Иркутская область получит на это более 830 млн. рублей
Будет приобретено синтетическое покрытие, ледозаливочная машина и машинка для заточки коньков
Город обошёл Костромскую и Магаданскую области
Теперь на благоустройства озера в Черемхово выделят 85 млн. рублей
Алексей Цыденов попросил о финансировании нескольких наболевших проблем
Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке