В Забайкалье отремонтируют дорогу к старейшему дацану

Трассу к Цугольскому дацану начнут делать в следующем году



В 2020 году в Забайкальском крае отремонтируют восемь километров дороги, проходящей через село Цугол, где расположен старейший в регионе буддийский монастырь – Цугольский дацан. Работы пройдут на подъезде к селу Нуринск в Могойтуйском районе.



Капитальный ремонт состоится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Гравийное покрытие будет заменено на современное асфальтобетонное, для того чтобы жители и гости региона смогли с комфортом добираться до святыни. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Забайкальского края, ссылаясь на исполняющего обязанности министра территориального развития региона Константина Суздальницкого.

