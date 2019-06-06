06 Июня

05 Июня

Популярное

В Забайкалье отремонтируют дорогу к старейшему дацану

В Забайкалье отремонтируют дорогу к старейшему дацану
Экономика,  Фото:pixabay.com
Трассу к Цугольскому дацану начнут делать в следующем году

В 2020 году в Забайкальском крае отремонтируют восемь километров дороги, проходящей через село Цугол, где расположен старейший в регионе буддийский монастырь – Цугольский дацан. Работы пройдут на подъезде к селу Нуринск в Могойтуйском районе.

Капитальный ремонт состоится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Гравийное покрытие будет заменено на современное асфальтобетонное, для того чтобы жители и гости региона смогли с комфортом добираться до святыни. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Забайкальского края, ссылаясь на исполняющего обязанности министра территориального развития региона Константина Суздальницкого.
дороги дорожный ремонт Забайкальский край дацан Цугол
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отремонтируют проезды вдоль проспекта Автомобилистов
В Улан-Удэ отремонтируют проезды вдоль проспекта Автомобилистов
Экономика, 06.06.2019
Здесь не только положат новый асфальт, но и обустроят тротуары
В Забайкалье отстроят выгоревшее село
В Забайкалье отстроят выгоревшее село
Экономика, 05.06.2019
Тасырхой не исчезнет с карты Забайкальского края
В Байкальске построят культурный центр за 180 миллионов
В Байкальске построят культурный центр за 180 миллионов
Экономика, 05.06.2019
Первый камень в основание будущего многофункционального культурного центра заложили в городе Байкальск
«Великий шёлковый путь» обошёлся бюджету Бурятии почти в 3 миллиона
«Великий шёлковый путь» обошёлся бюджету Бурятии почти в 3 миллиона
Экономика, 05.06.2019
Туристское мероприятие стартует на следующей неделе
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой
Экономика, 05.06.2019
Стоимость ремонта составит почти 93 миллиона рублей
Котельные на севере Бурятии планируют перевести на сжиженный газ
Котельные на севере Бурятии планируют перевести на сжиженный газ
Экономика, 05.06.2019
Глава Бурятии договаривается с «Газпром СПГ технологии»
В Тункинском районе Бурятии приведут в порядок трассу
В Тункинском районе Бурятии приведут в порядок трассу
Экономика, 05.06.2019
Покрытие будет с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона
Улан-Удэ ищет лучшее предприятие социальной ответственности
Улан-Удэ ищет лучшее предприятие социальной ответственности
Экономика, 04.06.2019
Начался пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ»
Приангарье переселит 1500 человек из аварийного жилья
Приангарье переселит 1500 человек из аварийного жилья
Экономика, 04.06.2019
Иркутская область получит на это более 830 млн. рублей
В Чите отремонтируют и оснастят Ледовый дворец
В Чите отремонтируют и оснастят Ледовый дворец
Экономика, 04.06.2019
Будет приобретено синтетическое покрытие, ледозаливочная машина и машинка для заточки коньков
Братску повысили прогноз кредитного рейтинга
Братску повысили прогноз кредитного рейтинга
Экономика, 04.06.2019
Город обошёл Костромскую и Магаданскую области
Приангарский город победил во Всероссийском конкурсе проектов
Приангарский город победил во Всероссийском конкурсе проектов
Экономика, 04.06.2019
Теперь на благоустройства озера в Черемхово выделят 85 млн. рублей
Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Экономика, 04.06.2019
Алексей Цыденов попросил о финансировании нескольких наболевших проблем
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
Экономика, 04.06.2019
Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^