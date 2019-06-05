05 Июня

04 Июня

Популярное

«Великий шёлковый путь» обошёлся бюджету Бурятии почти в 3 миллиона

«Великий шёлковый путь» обошёлся бюджету Бурятии почти в 3 миллиона
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристское мероприятие стартует на следующей неделе

С 11 по 16 июня в Бурятии пройдёт «Неделя туризма на Великом шёлковом пути». В рамках мероприятия проведут круглые столы и семинары по актуальным вопросам развития туризма, мастер-классы именитых шеф-поваров с мировым именем, гастрономический фестиваль.

Организация этого события обошлась бюджету республики почти в 3 миллиона рублей. По итогам открытого конкурса победителем стало ООО «Три кита». Цена контракта составила 2,9 миллионов рублей. Был ещё один претендент на проведение Недели туризма - ООО «Сибирь-тур». Они предлагали 2,8 миллионов рублей.

Одним из ключевых событий мероприятия станет гастрономический фестиваль «Вкус шёлкового пути», который пройдёт в День России, 12 июня на площади Советов. Свои гастрономические бренды презентуют 12 муниципальных образований.

В том числе гостям предложат тушёнку из мяса яка из Оки, тункинские чебуреки 68 размера, буузы, облепиховые и черёмуховые десерты и многое другое.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году на аналогичном гастрономическом фестивале повара слепили буузу с горошину. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
госзакупки туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Байкальске построят культурный центр за 180 миллионов
В Байкальске построят культурный центр за 180 миллионов
Экономика, 05.06.2019
Первый камень в основание будущего многофункционального культурного центра заложили в городе Байкальск
«Великий шёлковый путь» обошёлся бюджету Бурятии почти в 3 миллиона
«Великий шёлковый путь» обошёлся бюджету Бурятии почти в 3 миллиона
Экономика, 05.06.2019
Туристское мероприятие стартует на следующей неделе
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой
Экономика, 05.06.2019
Стоимость ремонта составит почти 93 миллиона рублей
Котельные на севере Бурятии планируют перевести на сжиженный газ
Котельные на севере Бурятии планируют перевести на сжиженный газ
Экономика, 05.06.2019
Глава Бурятии договаривается с «Газпром СПГ технологии»
В Тункинском районе Бурятии приведут в порядок трассу
В Тункинском районе Бурятии приведут в порядок трассу
Экономика, 05.06.2019
Покрытие будет с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона
Улан-Удэ ищет лучшее предприятие социальной ответственности
Улан-Удэ ищет лучшее предприятие социальной ответственности
Экономика, 04.06.2019
Начался пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ»
Приангарье переселит 1500 человек из аварийного жилья
Приангарье переселит 1500 человек из аварийного жилья
Экономика, 04.06.2019
Иркутская область получит на это более 830 млн. рублей
В Чите отремонтируют и оснастят Ледовый дворец
В Чите отремонтируют и оснастят Ледовый дворец
Экономика, 04.06.2019
Будет приобретено синтетическое покрытие, ледозаливочная машина и машинка для заточки коньков
Братску повысили прогноз кредитного рейтинга
Братску повысили прогноз кредитного рейтинга
Экономика, 04.06.2019
Город обошёл Костромскую и Магаданскую области
Приангарский город победил во Всероссийском конкурсе проектов
Приангарский город победил во Всероссийском конкурсе проектов
Экономика, 04.06.2019
Теперь на благоустройства озера в Черемхово выделят 85 млн. рублей
Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Экономика, 04.06.2019
Алексей Цыденов попросил о финансировании нескольких наболевших проблем
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
Экономика, 04.06.2019
Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке
Более 600 вакансий предложат жителям Бурятии на ярмарке
Более 600 вакансий предложат жителям Бурятии на ярмарке
Экономика, 04.06.2019
Ярмарка рабочих мест состоится в эту пятницу
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
Экономика, 04.06.2019
Запрос котировок объявило министерство экономического развития
Индийская компания может построить завод в Бурятии
Индийская компания может построить завод в Бурятии
Экономика, 04.06.2019
Алексей Цыденов обсудил с инвестором перспективы строительства завода по производству инфузионных растворов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^