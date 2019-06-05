Туристское мероприятие стартует на следующей неделе
С 11 по 16 июня в Бурятии пройдёт «Неделя туризма на Великом шёлковом пути». В рамках мероприятия проведут круглые столы и семинары по актуальным вопросам развития туризма, мастер-классы именитых шеф-поваров с мировым именем, гастрономический фестиваль.
Организация этого события обошлась бюджету республики почти в 3 миллиона рублей. По итогам открытого конкурса победителем стало ООО «Три кита». Цена контракта составила 2,9 миллионов рублей. Был ещё один претендент на проведение Недели туризма - ООО «Сибирь-тур». Они предлагали 2,8 миллионов рублей.
Одним из ключевых событий мероприятия станет гастрономический фестиваль «Вкус шёлкового пути», который пройдёт в День России, 12 июня на площади Советов. Свои гастрономические бренды презентуют 12 муниципальных образований.
В том числе гостям предложат тушёнку из мяса яка из Оки, тункинские чебуреки 68 размера, буузы, облепиховые и черёмуховые десерты и многое другое.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году на аналогичном гастрономическом фестивале повара слепили буузу с горошину. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
«Великий шёлковый путь» обошёлся бюджету Бурятии почти в 3 миллиона
Экономика, Фото:
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