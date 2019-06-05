Покрытие будет с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона
В Тункинском районе Бурятии 63 км трассы А-333 приведут в нормативное состояние. Речь идёт о капремонте 3 км (км 83 − км 86) и ремонте 60 км (км 190 − км 206, км 155 − км 186, км 127 − км 140) А-333 Култук — Монды — граница с Монголией.
Новое дорожное покрытие на этих участках специалисты устроят с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона. В настоящее время на всех объектах ремонта расширили проезжую часть, затем выполнят укрепление обочин и монтаж водопропускных труб.
На участке капремонта предусмотрено устройство земляного полотна и замена слабых грунтов. Для обеспечения безопасности дорожного движения здесь установят металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанесут новую разметку.
В местах дорожных работ введены ограничения движения и скоростного режима. Максимальная скорость на участках ремонта вне населённых пунктах — 50 км/ч, в населённых пунктах — 40 км/ч.
Выполняется капремонт мостов через реку Зун-Мурэн на 64-м км, работы закончат в 2021 году; реку Иркут на 190-м км, сдача в эксплуатацию в 2020 году. Кроме того, в 2019 году планируется приступить к капитальному ремонту моста через реку Тибельти на 34-м км, в строй введут в 2020 году.
Движение автомобилей на этих объектах планируется организовать по временным объездным мостам с ограничением скоростного режима до 40 км/ч. Также специалисты ремонтируют мост через реку Могой Горхон на 125-м км, его введут в эксплуатацию в конце этого года.
Все объекты сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Тункинском районе Бурятии приведут в порядок трассу
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