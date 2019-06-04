04 Июня

03 Июня

Популярное

В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации

В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ построят площадку для взлёта и посадки вертолётов санитарной авиации. Больных будут доставлять в город из труднодоступных районов республики для оказания неотложной медицинской помощи. Положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство площадки выдал Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Больных от вертолётной площадки до медицинских учреждений будут отвозить санитарными автомобилями. На это, по расчётам, уйдёт от 8 до 25 минут в зависимости от интенсивности движения. При этом в рамках отдельного проекта обустраивается подъезд для автотранспортной связи с городской клинической больницей № 1.

На Верхней Берёзовке будут обустроены посадочная площадка с рабочей зоной и служебно-технической территорией, зона безопасности. Также на площадке установят контейнер систем светосигнального оборудования, необходимого для организации полётов в ночное время и в условиях ограниченной видимости. Появится автономный пожарный модуль контейнерного типа, резервуары сбора ливневого и хозяйственно-бытового стоков, ветроуказатель с подсветкой, установка комбинированного тушения пожара и дизельная электростанция. Территория площадки будет огорожена.

Площадка будет рассчитана на приём вертолётов типа МИ-8АМТ. Она будет работать круглосуточно, что позволит проводить около 110-150 взлётно-посадочных операций в год.


санитарная авиация вертолеты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
Экономика, 04.06.2019
Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке
Более 600 вакансий предложат жителям Бурятии на ярмарке
Более 600 вакансий предложат жителям Бурятии на ярмарке
Экономика, 04.06.2019
Ярмарка рабочих мест состоится в эту пятницу
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
Экономика, 04.06.2019
Запрос котировок объявило министерство экономического развития
Индийская компания может построить завод в Бурятии
Индийская компания может построить завод в Бурятии
Экономика, 04.06.2019
Алексей Цыденов обсудил с инвестором перспективы строительства завода по производству инфузионных растворов
Забайкалье обновило речной пассажирский маршрут
Забайкалье обновило речной пассажирский маршрут
Экономика, 03.06.2019
Новый катер для жителей Сретенского района будет курсировать по реке Шилка
В Кяхте реконструируют исторический центр
В Кяхте реконструируют исторический центр
Экономика, 03.06.2019
Город победил во всероссийском конкурсе проектов для исторических поселений
В Улан-Удэ в этом году могут сдать 6 «проблемных» домов
В Улан-Удэ в этом году могут сдать 6 «проблемных» домов
Экономика, 03.06.2019
Заместитель Генерального прокурора России Игорь Ткачёв провёл в Бурятии совещание по «обманутым дольщикам»
Забайкальские овцеводы получили почти 143 тысячи ягнят
Забайкальские овцеводы получили почти 143 тысячи ягнят
Экономика, 03.06.2019
В регионе подвели итоги окотной кампании в овцеводстве
Антон Виноградов ищет инвестора на 5 миллионов долларов
Антон Виноградов ищет инвестора на 5 миллионов долларов
Экономика, 03.06.2019
Новый руководитель полпредства Бурятии планирует завести в Бурятию медицинского инвестора
Два вертолёта из Улан-Удэ передали «Конверс Авиа»
Два вертолёта из Улан-Удэ передали «Конверс Авиа»
Экономика, 03.06.2019
Эта компания уже закупала два аналогичных вертолёта
Иркутская область получит 500 млн на строительство школ
Иркутская область получит 500 млн на строительство школ
Экономика, 03.06.2019
Регион получит средства в рамках нацпроекта «Образование»
В Бурятии составили топ самых дорогих вакансий за май
В Бурятии составили топ самых дорогих вакансий за май
Экономика, 03.06.2019
Лидирует предложение с зарплатой от 130 тысяч рублей
В Братске, Тайшете и Саянске изменят способ оплаты за бытовой мусор
В Братске, Тайшете и Саянске изменят способ оплаты за бытовой мусор
Экономика, 31.05.2019
Теперь он будет зависеть от количества прописанных в квартире

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^