В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации

Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке



На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ построят площадку для взлёта и посадки вертолётов санитарной авиации. Больных будут доставлять в город из труднодоступных районов республики для оказания неотложной медицинской помощи. Положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство площадки выдал Хабаровский филиал Главгосэкспертизы России. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.



Больных от вертолётной площадки до медицинских учреждений будут отвозить санитарными автомобилями. На это, по расчётам, уйдёт от 8 до 25 минут в зависимости от интенсивности движения. При этом в рамках отдельного проекта обустраивается подъезд для автотранспортной связи с городской клинической больницей № 1.



На Верхней Берёзовке будут обустроены посадочная площадка с рабочей зоной и служебно-технической территорией, зона безопасности. Также на площадке установят контейнер систем светосигнального оборудования, необходимого для организации полётов в ночное время и в условиях ограниченной видимости. Появится автономный пожарный модуль контейнерного типа, резервуары сбора ливневого и хозяйственно-бытового стоков, ветроуказатель с подсветкой, установка комбинированного тушения пожара и дизельная электростанция. Территория площадки будет огорожена.



Площадка будет рассчитана на приём вертолётов типа МИ-8АМТ. Она будет работать круглосуточно, что позволит проводить около 110-150 взлётно-посадочных операций в год.





