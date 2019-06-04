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В Чите отремонтируют и оснастят Ледовый дворец

В Чите отремонтируют и оснастят Ледовый дворец
Экономика,  Фото:pixabay.com
Будет приобретено синтетическое покрытие, ледозаливочная машина и машинка для заточки коньков

Более тысячи забайкальцев, посещающих Ледовый Дворец в Чите, будут заниматься в более комфортных условиях. В нём уже начались ремонтные работы, проведены электронные аукционы по закупке спортивного инвентаря и технологического оборудовании, сейчас заключаются договоры на поставку.

Для приведения в порядок излюбленного читинцами места катания на коньках и занятий спортом будет потрачено 25 миллионов рублей. На эти средства закупят технологическое оборудование в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». В частности, будет приобретено синтетическое покрытие для выхода хоккеистов на лед, ледозаливочная машина, машинка для заточки коньков, оборудование для тренировочного процесса юных хоккеистов. Кроме того, заменят хоккейные борта на центральной арене.

Также за счёт регионального проекта «Спорт – норма жизни» будут обустроены 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», созданы два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В пять спортивных школ олимпийского резерва поставят новое спортивное оборудование и инвентарь. На проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий выделено 11 миллионов рублей.

В планах социального развития центров экономического роста в этом году создание 20 универсальных спортивных площадок, проведение капитальных ремонтов в девяти спортивных объектах. Будет установлено 34 уличных тренажёров, разработана проектно-сметная документация на строительство лыжного-биатлонного комплекса, центра единоборств и центра стрельбы из лука. Также будет разработана проектно-сметная документация на строительство трёх физкультурно-оздоровительных комплексов в районах края. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
спорт Чита ремонт ледовый дворец Забайкальский край
 
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