Кроме традиционной распродажи в программе встречи с писателями, художниками и артистами
Ежегодную «Звениудинскую ярмарку» планируют провести с 11 по 12 июня в торговом комплексе «Фортуна».
Будет представлена возможность для всех желающих продать предметы антиквариата, букинистической и краеведческой литературы, живописи, рукоделия и прочих товаров народных промыслов с демонстрацией их изготовления. Также будут организованы площадки для продажи религиозных предметов, территории общения писателей, поэтов, художников, артистов и других творческих деятелей с гостями ярмарки.
Предполагается организация взрослых и детских игровых зон с обучением народным играм и забавам, демонстрация традиционных событийных обрядов.
Это масштабное торгово–развлекательное мероприятие призвано продолжать и развивать знаменитые традиции купцов Сибири, властей и предпринимателей Верхнеудинска – Улан-Удэ в организации и проведении крупных торговых ярмарок, сообщает Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия.
Летом Улан-Удэ ждёт «Звениудинская ярмарка»
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