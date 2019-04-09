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Счётная палата России проверит расходы на дороги Бурятии

Счётная палата России проверит расходы на дороги Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Аудиторы займутся проверкой, на что были потрачены деньги

Счётная палата России раскрыла перечень проверок на 2019 год. Бурятия упоминается в списке несколько раз. В том числе аудиторы проверят расходы на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Бурятии в 2018 году и начале 2019-го. Счётная палата рассмотрит, на какие объекты расходовались крупные трансферты из федерального бюджета.

Помимо Бурятии, по проекту «Безопасные и качественные дороги» проверки запланированы в Ярославской, Кировской областях и Удмуртии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии проект «Безопасные и качественные дороги» работает с 2017 году – в республику его завлёк Алексей Цыденов после назначения и.о. главы Бурятии. За два года на ремонт дорог в Улан-Удэнской агломерации (столица и три пригородных района) было привлечено 2,5 млрд рублей, процент нормативных дорог вырос с 37% до 58%. Только в 2018 году было отремонтировано 119 км автодорог, в их числе, к примеру, проблемная дорога в 100-е кварталы Улан-Удэ.

С 2019 года проект расширился до статуса национального, теперь в нём участвуют все регионы России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На дороги Бурятии в рамках нацпроекта планируется выделить 17,2 млрд рублей, из федерального бюджета 5,5 млрд рублей, остальное из Дорожного фонда республики. Цель – приведение в нормативное состояние 85 % дорожной сети агломераций и 50% региональных дорог, а также двукратное снижение количества мест концентрации ДТП.

Также Счётная палата России в 2019 году проведёт проверку эффективности бюджетных расходов на строительство перинатального центра в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», семиэтажный перинатальный центр был открыт в сентябре 2018 года.

Аудиторы Счётной палаты также оценят состояние бюджетов трёх соседних регионов – Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Будет проверяться реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» с 2016 по 2018 годы.

Проверка в этом году ждёт и Бурятскую таможню.

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