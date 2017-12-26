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Топ экономических событий 2017 года в Бурятии
Экономика, 26.12.2017 15:48 Фото:
Омуль под жесточайшим запретом, дешёвые билеты на самолёт в Москву, надежда на спасение «Улан-Удэстальмоста» и многое другое, чем был примечателен год для «народного хозяйства»
Рыбный мораторий
Существенным ударом по экономике, да и по социальной жизни республики стал введённый 1 октября запрет на промышленный лов омуля на Байкале. Росрыболовство пошло на непопулярную запретительную меру для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика, численность которого за последние годы снизилась в разы.
Запретили и любительский лов омуля, исключение сделано для зимней рыбалки Байкала бормашовой удочкой. Ограничения предусмотрены даже для коренных народов - им запрещено добывать омуль на маршрутах кочевий, временных стоянках и промежуточных базах. А также в реках, впадающих в Байкал.
Более того, Госдума решила запретить и любую продажу байкальского омуля в 2018 году. За это будет предусмотрена уголовная ответственность.
Жителей же побережья Байкала больше интересовал вопрос занятости. Ведь многие из них живут рыбным промыслом. Правительство Бурятии заверило, что безработицы не будет: минсельхоз предложил бывшим работникам рыбообрабатывающих организаций (всего их официально 470 человек без учёта сезонных работников) гранты и поддержку как фермерам.
Эта проблема даже дошла до ушей президента России Владимира Путина, который на пресс-конференции пообещал обязательно обратить на неё внимание, заявив при вводе моратория, надо, прежде всего, думать о людях.
Победа в воздухе
Напомним, в апреле глава Бурятии Алексей Цыденов во время визита в столицу России достиг договорённости о запуске рейса «Улан-Удэ-Москва» авиакомпанией «Победа». И заявил о тогда невообразимо низкой для Бурятии цене за перелёт в 5 тысяч рублей.
И действительно, 21 июня под рукоплескание жителей Бурятии лоукостер начал продажу билетов до конца марта 2018 года. Минимальная стоимость билета, как и обещано, составляла 4999 рублей, однако были места даже за 999 рублей, которые шокированные пассажиры раскупили за считанные часы.
Но в начале августа «Победа» неожиданно закрыла продажу авиабилетов в Улан-Удэ с 1 января. Начались высказывания в стиле: «Этого следовало ожидать». Многие ждали окончательного отказа аэрофлотовской дочки от самого дальнего своего сибирского направления. Но через несколько дней продажи на первые месяцы 2018 года вновь открылись. Заминку объяснили уточнением времени вылета и прилёта.
После этого, не смотря на некоторые неудобства с ограничениями по багажу и питанием на борту, жители Бурятии с замиранием сердца ждали новости – продолжит или «Победа» летать после марта. И в декабре лоукостер обрадовал их и согласился не уходить с направления на Улан-Удэ.
Тихая гавань
Этим летом свершилось «историческое событие», по словам замминистра экономразвития России Александра Цыбульского. Полномочия по управлению ОЭЗ «Байкальская гавань» передали с федерального уровня правительству республики.
Напомним, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа была создана в 2007 году. План развития включал создание на первом этапе рекреационных зон «Турка» и «Пески», на втором - «Горячинск», «Бухта Безымянная» и «Гора Бычья».
Через два года был заложен первый камень строительства инфраструктуры. Сегодня в «Байкальской гавани» зарегистрированы 12 резидентов, которые заявили более 12 миллиардов рублей инвестиций, но фактически вложили всего 147 миллионов. Более того, на сентябрь 2016 года, по наблюдению минэкономразвития, ни один из них не приступил к туристско-рекреационной деятельности.
Поэтому в прошлом ноябре было принято решение о снятии статуса особой экономической зоны в Бурятии, то бишь закрытии «Байкальской гавани». Но в марте этого года минэкономразвития пересмотрело это решение по идее Алексея Цыденова, который считал, что зону нужно сохранить. В итоге ОЭЗ передали на управление республике с постоянным отчётом перед министерством экономического развития.
Поспешили похоронить
В этом году завешается трёхлетняя «тряска» «Улан-Удэстальмоста». Напомним, в 2014 году из-за падения строительных госзаказов, на заводе начались значительные финансовые проблемы: долги поставщикам, налоговой, залог имущества, задержка зарплаты, неоплачиваемые отпуска, неуспешные попытки властей загрузить предприятие заказами.
Как итог - в марте 2015 года на УУСМ поступил первый иск о банкротстве от иркутского контрагента, к нему присоединился и Сбербанк, которому завод задолжал более 1,1 миллиарда рублей. Но кредиторам отказали. И всё же после банку удалось в прошлом году взыскать всю эту сумму лично с директора предприятия Анатолия Суслова. Скорее всего, он выступил поручителем по кредиту завода.
Не удивительно, что в августе этого года было принято решение о ликвидации ЗАО «Улан-Удэстальмост» как юридического лица. При этом руководство заверило, что процедура формальная, а предприятие продолжит работу. И всё же после акционерам предложили отменить ликвидацию.
Наверняка потому, что, как стало известно в декабре, на завод нашёлся покупатель. «Байкал-Daily» выяснил, что приобрести «филиал» в Бурятии хочет холдинг «Волгомост», принадлежащий московскому олигарху Туфану Садыгову.
Правда, позже стало известно, что новый собственник решил сменить менеджмент и ведёт речь о смене гендиректора.
Карточный домик
Последние годы строительная отрасль в Бурятии переживает тяжёлые времена, особенно жилищный её сегмент. 2017 год начался с завершения дела о банкротстве одного из крупных застройщиков республики. Налоговая потребовала банкротства одного из самых проблемных застройщиков ЗАО «Байкалжилстрой», но суд отказал, не найдя признаков несостоятельности.
Уже в марте Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск о банкротстве застройщика так и оставшегося на бумаге жилого комплекса «Новый город» АО «Бурятмяспром-Агро». В том же месяце поступил иск о банкротстве ООО «ДомСтройКомплект», которое имеет брошенный долгострой - жилой комплекс «Юго-Западный» в 105 микрорайоне.
В апреле в Арбитражный суд с разницей в день поступило два иска о банкротстве застройщиков: казалось бы, вполне стабильного ООО «Строительная компания «Приус» и имевшего проблемы при переселении жильцов аварийных домов ООО «Сити-строй». В июле «самобанкротсво» совершила компания «Столица Спец строй», не достроив жилые комплексы на Борсоева и Ключевской, но передав их застройщику, с которой имеет связи.
Финансовые проблемы строителей вылились в проблему социальную. Впервые за последние годы обманутые дольщики в Улан-Удэ массово вышли на митинг. Доведённые до отчаяния люди грозились самоубийствами. Проблема стала настолько острой, что её в ручном режиме решал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Вехи экономики
Это год также запомнился продажей аэропорта «Байкал». В сентябре воздушные ворота Улан-Удэ купил холдинг «Новапорт», принадлежащий миллиардеру Роману Троценко. Продавцом выступила ИФК «Метрополь», владельцем которой является экс-депутат Госдумы Михаил Слипенчук.
Новый собственник сразу заявил о своих намерениях построить новый терминал в аэропорту и увеличивать пассажиропоток за счёт привлечения новых авиакомпаний и расширения внутренних и международных направлений.
Знаменательным событием стала первая экспортная партия байкальской воды под брендом «Синий Байкал» из Бурятии в Китай. Её отправил завод в посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии, отрывшийся в прошлом году. Напомним, розлив воды из Байкала по-прежнему остаётся одной из самых противоречивых тем в республике. Недавно глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оценить последствия для озера.
В этом году продолжились проблемы у крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия «Молока Бурятии». Казалось бы, начиналось всё хорошо: в начале года правительство Бурятии предоставило компании на 5 лет государственную гарантию в 204 миллиона рублей. На эти средства компания планировала установку линии производства классического и рассыпчатого творога. Республика получила в залог акции предприятия на 377 миллионов рублей.
Но в сентябре на «Молоко Бурятии» иск о банкротстве подало ОАО «Инкаробанк», а позже к нему присоединилась компания «Тетра Пак», которая в прошлом году несколько раз подавала в суд на «предприятие в связи с невыплатой по договору лизинга за оборудование. Ситуация разрядилась, когда в декабре агрохолдингу пообещали бюджетный кредит в 250 миллионов.
Ещё одно примечательное событие – долгожданное присвоение статуса территории опережающего развития посёлку Селенгинск Кабанского района. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Селенгинск». Напомним, на территории моногорода запланирована реализация 4 инвестиционных проектов. Огорчает лишь то, что якорным должен был стать проект ООО «Бурятптицепром» по строительству птицефабрики, а компанию сейчас банкротит налоговая.
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