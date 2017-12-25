Топ событий во власти Бурятии 2017 года

Изначально была известна поддержка Цыденова со стороны президента России Владимира Путина, который и назначил его на этот пост. А потом он сам приехал в августе в республику, что является ещё одним из самых значимых политических событий года в Бурятии, поскольку бывает у нас глава государства довольно редко. Последний раз – в апреле 2013 года, пред тем – в июле 2011, когда был премьер-министром. Всего - три раза с 2000 года.На совещании по Байкалу в Танхое глава государства поручил разобраться с важными проблемами республики - водоохранной зоной озера, перспективой строительства ГЭС в Монголии на основном притоке Байкала.

Причём это кадровый вопрос, вероятнее всего, был решён ещё на февральской встрече Владимира Путина с пятью экс-губернаторами, подавшими тогда в отставку.

Через три дня стало известно об отставке первого зампреда правительства предыдущего состава, Иннокентия Егорова, в «связи с выходом на пенсию». Но о том, что на заслуженный отдых он не собирается, а планирует «перейти» в Народный Хурал стало известно в тот же день.













В начале мая покинул должность зампреда по развитию инфраструктуры Николай Зубарев,



Тогда же был представлен кандидат на оставшуюся вакантную должность заместителя председателя правительства по развитию инфраструктуры. Им



В сентябре после инаугурации добровольно ушёл в отставку зампред по социальному развитию Владимир Матханов. Его место занял бывший глава Селенгиского района Вячеслав Цыбикжапов.



Также в конце ноября стало известно, что последнее место зампреда, руководителя администрации главы и правительства республики отдано депутату Народного Хурала Баиру Цыренову. Напомним, данный пост 2 октября после 9 лет работы



Круговерть министров



Новый глава перекроил по-своему и оставшийся состав правительства – министров. Хотя большинство осталось из старой команды. Это руководители минимущества Маргарита Магомедова, минсельхоза Даба-Жалсан Чирипов, минприроды Юрий Сафьянов, минстроя Николай Рузавин, минтранспорта Сергей Козлов, минпрома Алексей Мишенин и минсоцзащиты Татьяна Быкова.



В октябре Алексей Цыденов убрал приставку «и.о.» у Баира Жалсанова, назначив его министром образования. Напомним, он проработал в должности больше года после ухода в Госдуму Алдара Дамдинова.



После инаугурации был освобождён от должности министр спорта и молодёжной политики Баир Ангуров. 2 октября ушёл в отставку министр культуры Тимур Цыбиков, по его словам,



Руководивший министерством здравоохранения Валерий Кожевников в ноябре В начале мая покинул должность зампреда по развитию инфраструктуры Николай Зубарев, уйдя на пенсию . В конце месяца на неё был назначен бывший замминистра строительства республики Татарстан Мункожап Бадмаев. В октябре его сменили, назначив зампредом, главой полномочного представительства Бурятии при президенте России вместо Анатолия Лехатинова.Тогда же был представлен кандидат на оставшуюся вакантную должность заместителя председателя правительства по развитию инфраструктуры. Им стал московский чиновник , заместитель руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта Евгений Луковников.В сентябре после инаугурации добровольно ушёл в отставку зампред по социальному развитию Владимир Матханов. Его место занял бывший глава Селенгиского района Вячеслав Цыбикжапов.Также в конце ноября стало известно, что последнее место зампреда, руководителя администрации главы и правительства республики отдано депутату Народного Хурала Баиру Цыренову. Напомним, данный пост 2 октября после 9 лет работы покинул Пётр Носков Новый глава перекроил по-своему и оставшийся состав правительства – министров. Хотя большинство осталось из старой команды. Это руководители минимущества Маргарита Магомедова, минсельхоза Даба-Жалсан Чирипов, минприроды Юрий Сафьянов, минстроя Николай Рузавин, минтранспорта Сергей Козлов, минпрома Алексей Мишенин и минсоцзащиты Татьяна Быкова.В октябре Алексей Цыденов убрал приставку «и.о.» у Баира Жалсанова, назначив его министром образования. Напомним, он проработал в должности больше года после ухода в Госдуму Алдара Дамдинова.После инаугурации был освобождён от должности министр спорта и молодёжной политики Баир Ангуров. 2 октября ушёл в отставку министр культуры Тимур Цыбиков, по его словам, «чтобы потом не было мучительно больно» . Бывший министр экономики Зандра Сангадиев перешёл на должность советника главы Бурятии по экономическому развитию.Руководивший министерством здравоохранения Валерий Кожевников в ноябре стал главным врачом Республиканского онкологического диспансера. Причём он отказался от должности позже занятой Бадмаевым, не пожелав переезда в Москву. Также оставалось пустым кресло министра финансов после ухода Шутенкова.









И только в конце ноября глава Бурятии определился с тем, кто займет пять опустевших министерских кресел, на которые был объявлен конкурс. Напомним, на участие в отборочных процедурах на пять министерских кресел всего было подано 118 заявок. До финала – собеседования с главой дошли 18 человек.



Должность министра спорта в итоге занял заведующий кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФИСМиТ) Вячеслав Дамдинцурунов.



Минздрав республики возглавил директор ФОМС Бурятии Дамбинима Самбуев, новоиспечённое минтуризма - заместитель председателя комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ Мария Бадмацыренова, минкульт - генеральный директор ООО «Информполис» Соёлма Дагаева.



На месте министра экономики Хурал 22 декабря утвердил директора операционного офиса «Бурятский» Сибирского филиала «Росбанка» Александра Бардалеева. А минфин доверили бывшему заму руководителя ведомства Всеволоду Мухину.



Бурное море политики



Не обошлось в уходящем году без политических скандалов.



9 мая было отмечено курьёзным ДТП. Депутат Народного Хурала Сергей Мезенин на внедорожнике «Тойота Лэнд Крузер 200», пытаясь проехать по закрытой улице Борсоева, сбил сотрудника ГИБДД. Более того, алкотестер показал состояние опьянения. Хотя народный избранник уверял, что это последствие использования освежителя дыхания, ему назначили штраф 30 тысячи рублей и лишили прав на 1,5 года. И только в конце ноября глава Бурятии определился с тем, кто займет пять опустевших министерских кресел, на которые был объявлен конкурс. Напомним, на участие в отборочных процедурах на пять министерских кресел всего было подано 118 заявок. До финала – собеседования с главой дошли 18 человек.Должность министра спорта в итоге занял заведующий кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФИСМиТ) Вячеслав Дамдинцурунов.Минздрав республики возглавил директор ФОМС Бурятии Дамбинима Самбуев, новоиспечённое минтуризма - заместитель председателя комитета экономического развития и туризма Улан-Удэ Мария Бадмацыренова, минкульт - генеральный директор ООО «Информполис» Соёлма Дагаева.На месте министра экономики Хурал 22 декабря утвердил директора операционного офиса «Бурятский» Сибирского филиала «Росбанка» Александра Бардалеева. А минфин доверили бывшему заму руководителя ведомства Всеволоду Мухину.Не обошлось в уходящем году без политических скандалов.9 мая было отмечено курьёзным ДТП. Депутат Народного Хурала Сергей Мезенин на внедорожнике «Тойота Лэнд Крузер 200», пытаясь проехать по закрытой улице Борсоева, сбил сотрудника ГИБДД. Более того, алкотестер показал состояние опьянения. Хотя народный избранник уверял, что это последствие использования освежителя дыхания, ему назначили штраф 30 тысячи рублей и лишили прав на 1,5 года.









Вину же в наезде Мезенин признал полностью, раскаялся, возместил сотруднику ДПС моральный вред в размере 100 тысяч рублей и принёс извинения. Поэтому суд прекратил уголовное дело на депутата, хотя



В мае завершилось обвинительным приговором дело теперь уже бывшего главы Прибайкальского района Геннадия Галичкина.



Напомним, чиновнику дали 2 года условно, его судили за превышение должностных полномочий. Он незаконно, ещё в 2011 году, Вину же в наезде Мезенин признал полностью, раскаялся, возместил сотруднику ДПС моральный вред в размере 100 тысяч рублей и принёс извинения. Поэтому суд прекратил уголовное дело на депутата, хотя назначил судебный штраф 50 тысяч рублей.В мае завершилось обвинительным приговором дело теперь уже бывшего главы Прибайкальского района Геннадия Галичкина.Напомним, чиновнику дали 2 года условно, его судили за превышение должностных полномочий. Он незаконно, ещё в 2011 году, передал в пользование , а затем в собственность ДНТ земельные участки прямо на берегу Байкала общей площадью 8 гектаров только кадастровой стоимостью 7 миллионов рублей.









После регистрации договоров аренды в администрации дачникам выдали разрешение на вырубку деревьев в защитных лесах озера. Они начали строительство домов. При этом вырубили более 1,7 тысячи деревьев (сосен, лиственниц, пихт и берёз). Лесному фонду был причинён существенный ущерб - 378 тысяч рублей. В 2016 году было возбуждено уголовное дело.



Фёдор Бураев порадовал в этом году публику новым происшествием с его участием - 8 сентября он был задержан на улице Ломоносова за управлением автомобилем в нетрезвом виде ночью.



Изначально Фёдор Бураев и вовсе отрицал этот факт, заявив, к примеру, телеканалу «АТВ», что «спал дома». Но «Тивиком» опубликовал видео из машины ГИБДД, где человек, как две капли воды похожий на Бураева, диктует его персональные данные. После регистрации договоров аренды в администрации дачникам выдали разрешение на вырубку деревьев в защитных лесах озера. Они начали строительство домов. При этом вырубили более 1,7 тысячи деревьев (сосен, лиственниц, пихт и берёз). Лесному фонду был причинён существенный ущерб - 378 тысяч рублей. В 2016 году было возбуждено уголовное дело.Фёдор Бураев порадовал в этом году публику новым происшествием с его участием - 8 сентября он был задержан на улице Ломоносова за управлением автомобилем в нетрезвом виде ночью.Изначально Фёдор Бураев и вовсе отрицал этот факт, заявив, к примеру, телеканалу «АТВ», что «спал дома». Но «Тивиком» опубликовал видео из машины ГИБДД, где человек, как две капли воды похожий на Бураева, диктует его персональные данные.









В октябре мировой суд признал Бураева виновным, лишил водительских прав на 2 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Депутат попытался оспорить постановление, но Железнодорожный районный суд



В самом разгаре



Хотя источник «Байкал-Daily» в райсовете сообщал, что последняя, 40-я сессия была проведена по согласованию с администрацией Тункинского района 21 ноября опросным методом (по телефону). Представители райсовета намерены подать апелляционную жалобу. В октябре мировой суд признал Бураева виновным, лишил водительских прав на 2 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Депутат попытался оспорить постановление, но Железнодорожный районный суд оставил его без изменения В самом разгаре кризис власти в Тункинском районе . Напомним, 27 ноября районный суд принял решение о роспуске райсовета депутатов, которого требовала администрация муниципалитета. Иск был мотивирован непроведением заседаний представительного органа в течение 3 месяцев подряд.Хотя источник «Байкал-Daily» в райсовете сообщал, что последняя, 40-я сессия была проведена по согласованию с администрацией Тункинского района 21 ноября опросным методом (по телефону). Представители райсовета намерены подать апелляционную жалобу.









Председатель райсовета Тунки Аламжи Сыренов в ответ подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на и.о. главы района Алдара Эрдынеева.



Наблюдатели отмечают, что суть конфликта между администрацией и райсоветом лежит в экономическом вопросе. В частности, решения судьбы курортов «Аршан» и «Вышка» - у двух ветвей власти района на хозяйствование этих объектов принципиальные разногласия. Поэтому местной администрацией принято решение вообще убрать нынешний состав райсовета с политической арены района. Председатель райсовета Тунки Аламжи Сыренов в ответ подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на и.о. главы района Алдара Эрдынеева.Наблюдатели отмечают, что суть конфликта между администрацией и райсоветом лежит в экономическом вопросе. В частности, решения судьбы курортов «Аршан» и «Вышка» - у двух ветвей власти района на хозяйствование этих объектов принципиальные разногласия. Поэтому местной администрацией принято решение вообще убрать нынешний состав райсовета с политической арены района.