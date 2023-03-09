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Для предпринимателей Бурятии заработал сервис по обращениям

Для предпринимателей Бурятии заработал сервис по обращениям
Бизнес,  Фото:screenshot
Там они могут в ускоренной форме сообщить о нарушении своих прав

В Бурятии запустили новый онлайн-сервис для обращений предпринимателей о нарушении их прав при проверках и получении поддержки. Услуга называется «Сервис 360°», придумана специалистами корпорации МСП.

- В рамках нового сервиса можно обратиться по 8 категориям вопросов: от незаконных проверок до жалоб на работу организаций инфраструктур поддержки. Срок рассмотрения обращений сокращён до 10 рабочих дней. Все обращения прорабатываются совместно с профильными ведомствами, включая Генеральную прокуратуру, Роспотребнадзор, МЧС России, Роструд и другие, - рассказывают создатели нового сервиса.

- Один из главных принципов работы «Сервиса 360°» - это оперативность. обратную связь от корпорации МСП по своему обращению бизнес получает в течение 72 часов. При сложных вопросах на ответ требуется больше времени, но в любом случае предельный срок рассмотрения обращения не может превышать 15 рабочих дней, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.

По словам председателя БРО «Опора России» Владимира Манжуева, на этой площадке предприниматели могут пожаловаться на нарушение моратория, она необходима и полезна. Напомним, что мораторий на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, объявленный в марте 2022 года продолжит своё действие до конца 2023 года.

Сервисом уже воспользовались 21 тысяч предпринимателей по всей России. Сайт сервиса: https://corpmsp.ru/360/.






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