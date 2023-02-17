На специальном портале собраны 16 наиболее востребованных и интересных мер поддержки
Министерство экономического развития России разработало удобный портал для инвесторов http://invest.economy.gov.ru/, где в одном месте собраны 16 наиболее востребованных и интересных мер поддержки для реализации инвестиционных проектов.
- На сайте инвестор может найти любую нужную ему меру поддержки по основным четырём направлениям – инфраструктура, финансирование, налоговые и тарифные льготы и преференциальные режимы Минэкономразвития, - рассказывают в ведомстве.
Отдельный раздел посвящён инвестициям в регионы. На интерактивной карте можно выбрать субъект, прочитать информацию о нём, найти контакты ответственных за привлечение инвестиций, алгоритмы подключения к инженерным сетям, обратиться с проблемой.
- При помощи фильтров на сайте можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учётом вида деятельности, объёма инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента указано, как им воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии, - подчеркнули в министерстве экономического развития России.
Ресурс уже оценили представители деловых объединений: РСПП, «Деловой России», «Опоры России».
Для будущих инвесторов запустили удобный ресурс о мерах поддержки
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