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В Бурятию проверили партию из 19 тонн свежих яблок

В Бурятию проверили партию из 19 тонн свежих яблок
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Большая партия пришла из Казахстана

В январе сотрудники управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Бурятию крупную партию свежих яблок из Казахстана общим весом 19,5 тонн.

Сотрудники надзорного ведомства отобрали пробы и проверили товаросопроводительные документы.

- По результатам лабораторной экспертизы Бурятского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных вредных организмов ввезённой продукции не обнаружено. На партию яблок оформлены акты карантинного контроля (надзора), дающие право на использование продукции по назначению, - сообщили в пресс-службе управления.

В течение 2022 года управление Россельхознадзора досмотрело при ввозе в республику 844,4 тонны подкарантинной продукции из Казахстана, на которую оформлено 14 актов карантинного контроля.
Россельхознадзор фрукты

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