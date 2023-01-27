В Бурятию проверили партию из 19 тонн свежих яблок

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Большая партия пришла из Казахстана



В январе сотрудники управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Бурятию крупную партию свежих яблок из Казахстана общим весом 19,5 тонн.



Сотрудники надзорного ведомства отобрали пробы и проверили товаросопроводительные документы.



- По результатам лабораторной экспертизы Бурятского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинных вредных организмов ввезённой продукции не обнаружено. На партию яблок оформлены акты карантинного контроля (надзора), дающие право на использование продукции по назначению, - сообщили в пресс-службе управления.



В течение 2022 года управление Россельхознадзора досмотрело при ввозе в республику 844,4 тонны подкарантинной продукции из Казахстана, на которую оформлено 14 актов карантинного контроля.

