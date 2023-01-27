Жители Бурятии отсудили у строительной компании почти 4 миллиона

Вернуть деньги им помогли в Роспотребнадзоре







Благодаря вмешательству надзорного ведомства у организации удалось отсудить немалую сумму.



- По иску управления и иску потребителя, при рассмотрении которого нами дали заключение по делу, с ООО «Артстрой» решено взыскать почти 3 миллиона 900 тысяч рублей, – рассказал руководитель Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.



Суд удовлетворил и заявление ведомства в защиту прав мужчины, который приобрёл билеты через АО «Федеральная пассажирская компания» и из-за задержки поезда не успел на самолёт.



- Услуга была оказана некачественно – время прибытия не соответствовало указанному в билетах. Это привело к опозданию на авиарейс и убыткам, – отметили в пресс-службе ведомства.



В итоге пассажиру обязали выплатить 220 тысяч рублей. Судебные решения пока не вступили в законную силу.





Сразу несколько жителей Бурятии обратились в республиканское управление Роспотребнадзора. Люди пожаловались, что компания ООО «Артстрой» не исполнила договоры строительного подряда и отказалась возвращать уже полученные по ним деньги.