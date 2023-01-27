Фермер из Бурятии решил разводить коней ради соревнований

У него имеется десять лошадей английской породы







- В основном у меня табунные лошади – простые местные, можно сказать, улучшенные тяжеловозами, буденовцами и рысаками. Из чистокровных – десять голов английской породы, – отмечает фермер.



Лошадей он разводит для участия в соревнованиях. В его команде даже есть конюх и жокей. В копилке ребят – немало наград. Самой значимой для себя Аюр считает победу своего коня Тореодора на фестивале «Алтаргана-2022», которого пришлось ждать два года. Полукровка Тореодор обошёл чистокровных соперников в дистанции 2400 метров на 5-6 корпусов.







В управлении ветеринарии Бурятии рассказали о фермере из кижингинского села Усть-Орот Аюре Сампилове, который с 2015 года разводит коней и регулярно побеждает в конных забегах. Всего в его хозяйстве насчитывается 150 лошадей. Там для них есть все необходимые условия, включая тёплые стойла и просторную конюшню.Любовь к этим грациозным животным зародилась у нашего земляка ещё в детстве. В шесть лет Аюр впервые сел на коня своего отца, на котором тот пас коров и баранов, но сломал руку, и обучение верховой езде пришлось отложить на год. Потом Сампилов участвовал в скачках на районных Сурхарбанах на простых табунных лошадях. Сейчас же у него в хозяйстве имеются улучшенные и чистокровные кони.