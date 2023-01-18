В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей

Будет оцениваться инвестиционный климат в республике



Агентство стратегических инициатив (АСИ) формирует итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах за 2022 год. Для этого будут опрошены предприниматели в каждом регионе России, в том числе в Бурятии.



- Что такое национальный рейтинг? Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса для инвесторов, - пояснили в фонде регионального развития Бурятии.



В ходе исследования эксперты выявляют лучшие практики процедуры регистрации предприятий, регистрации прав собственности, получению разрешений на строительство, подключению к электроэнергии, выдаче лицензий, постановке на кадастровый учёт и другие вопросы, которые так важны для инвестора на начальном этапе.



- Почти 80% рейтинга зависит от того, как предприниматели оценят качество предоставленных им услуг. Как легко им было получить нужную информацию, как долго они получали разрешительные документы, сталкивались ли они при реализации инвестпроекта с какими-то бюрократическими проволочками, - пояснила замминистра экономики Бурятии Эльвира Дабаева. – С января по апрель операторы ВЦИОМ будут обзванивать инвесторов, заполнять анкеты. От мнения бизнеса зависит имидж Бурятии, отношение к региону инвесторов и федерального центра, и, соответственно, перспективы дальнейшего развития республики.



Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России публикуется ежегодно. По данным за 2021 год Бурятия была на 13 строчке рейтинга из 34-х.

