Будет оцениваться инвестиционный климат в республике
Агентство стратегических инициатив (АСИ) формирует итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах за 2022 год. Для этого будут опрошены предприниматели в каждом регионе России, в том числе в Бурятии.
- Что такое национальный рейтинг? Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса для инвесторов, - пояснили в фонде регионального развития Бурятии.
В ходе исследования эксперты выявляют лучшие практики процедуры регистрации предприятий, регистрации прав собственности, получению разрешений на строительство, подключению к электроэнергии, выдаче лицензий, постановке на кадастровый учёт и другие вопросы, которые так важны для инвестора на начальном этапе.
- Почти 80% рейтинга зависит от того, как предприниматели оценят качество предоставленных им услуг. Как легко им было получить нужную информацию, как долго они получали разрешительные документы, сталкивались ли они при реализации инвестпроекта с какими-то бюрократическими проволочками, - пояснила замминистра экономики Бурятии Эльвира Дабаева. – С января по апрель операторы ВЦИОМ будут обзванивать инвесторов, заполнять анкеты. От мнения бизнеса зависит имидж Бурятии, отношение к региону инвесторов и федерального центра, и, соответственно, перспективы дальнейшего развития республики.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России публикуется ежегодно. По данным за 2021 год Бурятия была на 13 строчке рейтинга из 34-х.
В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей
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