18 января

17 января

Популярное

В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей

В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Будет оцениваться инвестиционный климат в республике

Агентство стратегических инициатив (АСИ) формирует итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах за 2022 год. Для этого будут опрошены предприниматели в каждом регионе России, в том числе в Бурятии.

- Что такое национальный рейтинг? Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса для инвесторов, - пояснили в фонде регионального развития Бурятии.

В ходе исследования эксперты выявляют лучшие практики процедуры регистрации предприятий, регистрации прав собственности, получению разрешений на строительство, подключению к электроэнергии, выдаче лицензий, постановке на кадастровый учёт и другие вопросы, которые так важны для инвестора на начальном этапе.

- Почти 80% рейтинга зависит от того, как предприниматели оценят качество предоставленных им услуг. Как легко им было получить нужную информацию, как долго они получали разрешительные документы, сталкивались ли они при реализации инвестпроекта с какими-то бюрократическими проволочками, - пояснила замминистра экономики Бурятии Эльвира Дабаева. – С января по апрель операторы ВЦИОМ будут обзванивать инвесторов, заполнять анкеты. От мнения бизнеса зависит имидж Бурятии, отношение к региону инвесторов и федерального центра, и, соответственно, перспективы дальнейшего развития республики.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России публикуется ежегодно. По данным за 2021 год Бурятия была на 13 строчке рейтинга из 34-х. 
предприниматели опрос

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей
В Бурятии проведут опрос среди предпринимателей
Бизнес, 18.01.2023
Будет оцениваться инвестиционный климат в республике
В Бурятии выберут организации с лучшей охраной труда
В Бурятии выберут организации с лучшей охраной труда
Бизнес, 16.01.2023
Заявки на конкурс нужно успеть прислать до 1 марта
В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами
В Бурятии бывшие безработные становятся бизнесменами
Бизнес, 13.01.2023
Две жительницы республики открыли студию ротанга и магазин корейской косметики
Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота
Новый резидент ТОР «Забайкалье» займётся освоением месторождения золота
Бизнес, 12.01.2023
Компания будет работать в Газимуро-Заводском районе
На юге Байкала возведут гостиничный комплекс категории 5 звёзд
На юге Байкала возведут гостиничный комплекс категории 5 звёзд
Бизнес, 12.01.2023
ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнились новым резидентом
В Монголии снизят цены на авиабилеты для иностранных туристов
В Монголии снизят цены на авиабилеты для иностранных туристов
Бизнес, 12.01.2023
Подписан меморандум в поддержку зимнего туризма
Аэропорт Иркутска за год обслужил более 2,6 млн пассажиров
Аэропорт Иркутска за год обслужил более 2,6 млн пассажиров
Бизнес, 12.01.2023
Также было обслужено почти 9,5 тысяч тонн груза
Почти тысяча жителей Бурятии получили работу благодаря соцконтрактам
Почти тысяча жителей Бурятии получили работу благодаря соцконтрактам
Бизнес, 12.01.2023
На их реализацию направили 32 миллиона рублей
В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма
В Бурятии объявили конкурс грантов в сфере туризма
Бизнес, 12.01.2023
Заявки нужно успеть подать до 9 февраля
В Бурятии снесли самовольно построенные гостевые дома
В Бурятии снесли самовольно построенные гостевые дома
Бизнес, 12.01.2023
Они появились в водоохранной зоне озера Байкал
В Улан-Удэ с «Водоканала» взыскали ущерб за коммунальную аварию
В Улан-Удэ с «Водоканала» взыскали ущерб за коммунальную аварию
Бизнес, 11.01.2023
Решение устояло в Верховном суде Бурятии
В Бурятии привели в порядок паспорта вертолётных площадок
В Бурятии привели в порядок паспорта вертолётных площадок
Бизнес, 11.01.2023
Проверку провела транспортная прокуратура
В Бурятии задержали автомобиль с полутонной сомнительного мяса
В Бурятии задержали автомобиль с полутонной сомнительного мяса
Бизнес, 10.01.2023
Водитель машины вёз говядину и конину без документов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^