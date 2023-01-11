Решение устояло в Верховном суде Бурятии
В Улан-Удэ с МУП «Водоканал» взыскали убытки и компенсацию морального вреда за коммунальную аварию.
Инцидент произошёл в июле 2021 года на канализационном коллекторе на одной из улиц Улан-Удэ, сообщили в Верховном суде Бурятии. В тот день канализационными водами затопило земельные участки, жилые помещения местных жителей также было повреждено их имущество.
Пострадавшие подали иск в Железнодорожный районный суд и выиграли дело. Однако коммунальное предприятие подало апелляционную жалобу, которую рассмотрели в Верховном суде Бурятии.
- Судебная коллегия отклонила доводы апелляционной жалобы, признав обоснованным размер ущерба, рассчитанный экспертным путём, а заключение эксперта - допустимым доказательством по делу, - сообщает пресс-служба суда.
Суд апелляционной инстанции также вынес частное определение, в котором обратил внимание мэра Улан-Удэ на нарушение МУП «Водоканал» требований закона по надлежащему содержанию имущества, технической эксплуатации систем канализации, что привело к негативным последствиям в отношении горожан, окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
На частное определение судебной коллегии был дан ответ о том, что администрация Улан-Удэ принимает на контроль исполнение МУП «Водоканал» данного решения суда, а также меры по недопущению впредь указанных в частном определении нарушений.
В Улан-Удэ с «Водоканала» взыскали ущерб за коммунальную аварию
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