Он пытался подкупить чиновника за 20 тысяч рублей
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации. Он признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».
- По версии следствия, в феврале 2021 года представитель коммерческой организации передал взятку в размере 20 тысяч рублей должностному лицу муниципального учреждения за подписание дополнительных соглашений к муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в Улан-Удэ. Финансирование данных работ осуществлялось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Наиболее строгая санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Коммерсант предстанет перед судом в Улан-Удэ за взятку
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