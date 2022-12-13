2023 и 2024 станут «Годами посещения Монголии»

Правительство страны предоставит местным туроператорам кредиты на сумму 55 млрд тугриков



В конце этого года правительство Монголии объявило 2023 и 2024 годы «Годами посещения Монголии» и утвердило лозунг «Добро пожаловать в Монголию» («Welcome to Mongolia»). В рамках проводимых мероприятий были запущены в тестовом режиме веб-сайт www.mongoliatravel.guide и туристическое приложение «Visit Mongolia» («Посетите Монголию»). Они предоставляют информацию об истории, культуре, искусстве, обычаях, еде и природных красотах Монголии, а также расписание туристических мероприятий на монгольском, английском, русском, китайском, японском, испанском и корейском языках, включая и другую информацию.



- Наш туризм зависит от трёх рынков: Китая, России и Южной Кореи. От каждого из них мы принимаем более 100 тысяч туристов. Однако нехорошо проводить культурную политику, чрезмерно зависящую от экономики иены и юаня. Культурное сотрудничество – это первый шаг к устойчивой и взаимовыгодной сбалансированной политике с соседними странами. Туризм – это отрасль, где вы можете зарабатывать доллары на том, что у вас есть в вашей стране. Например, российский турист может стать будущим покупателем, приехав в Монголию и попробовав мясо наших сельскохозяйственных животных. Именно в этом заключается обязанность туризма, поэтому культурная политика также должна быть увязана с политикой «третьего соседа», - рассказал посланник культуры Монголии, президент ассоциации туризма Монголии Д. Гантумур.



В ближайшее время в Монголии будет организована встреча посланников культуры, чтобы обсудить, как представить страну, основываясь на особенностях местной культуры. Власти и турфирмы намерены сосредоточиться на слогане, бренде и рекламных названиях Монголии, а также на развитии страны посредством создания образа и значимого имиджа.



- Монголия объявила 2023 и 2024 годы «Годами посещения Монголии» и выпустила призыв «Добро пожаловать в Монголию». Объявление об этом было направлено на оказание политической поддержки процессу продвижения Монголии, увязывание продвижения и деятельности многих секторов в рамках единой политики, а также увеличение бюджета и рабочей силы для осуществления этих мероприятий. С другой стороны, объявление «Года посещения Монголии» политически важно для Монголии, чтобы взять на себя инициативу и двигаться вперёд в условиях спада туристического сектора. Есть много вещей, которые необходимо улучшить, таких как стандарты туристических услуг, доступность воздушного транспорта, цен и т.д. Мы обязаны найти модель, которая не требует чрезмерного участия как государственного, так и частного секторов, и которая, в конечном итоге, окупается для местных жителей. Это не просто слоган, мы уже работаем над созданием конкретной модели, и у нас есть цель принять миллион туристов в следующем году, - заявил Д. Гантумур.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», правительство Монголии решило предоставить туроператорам кредиты на сумму 55 млрд тугриков. Льготный кредит будет финансироваться коммерческими банками сроком на два года, а власти выплатит субсидию в размере 7% от процентной ставки по кредитам.



Также Д. Гантумур рассказал о проблемах в сфере туризма Монголии. Туристы приезжают в страну в основном в июне, июле, августе и сентябре. Так, если не сделать предварительный заказ, невозможно найти свободные турбазы, гостиницы или сервисные центры во время праздника Наадам, что доказывает насколько сильно туристический сектор страны зависит от сезона.



Кроме этого, по словам президента ассоциации туризма, граждан России иногда не считают туристами в Монголии.



- Я не знаю ни одной страны в мире, которая в 2022 году приняла 50% от числа туристов, посетивших её ранее. В настоящее время Монголию посетили около 300 тысяч туристов. Люди спрашивают, где было так много туристов, и критикуют, что россиян считают туристами. Согласно соответствующим правилам Всемирной туристской организации, если человек получил туристическую визу при въезде в страну и покидает её в течение указанного срока, то он будет зарегистрирован как турист. Если этот человек, который заказал 10-дневную поездку и не поехал в аймак Умнуговь, но оплачивает квартиру или жильё, пользуется услугами магазинов, то считается, что он вносит свой вклад в национальный продукт Монголии. В этом смысле он считается туристом, - пояснил Д. Гантумур.

