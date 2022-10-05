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Производители детской одежды из Бурятии приняли участие в международной выставке

Производители детской одежды из Бурятии приняли участие в международной выставке
Бизнес,  Фото:пресс-служба центра «Мой бизнес»
В столице России провели очередную выставку «CJF – Детская мода»

В Москве прошла международная выставка «Детская и юношеская мода». Две предпринимательницы из Бурятии стали участницами мероприятия при поддержке центра «Мой бизнес».



Международная выставка объединила сотни компаний, собирая профессионалов индустрии детской моды из более двух десятков стран мира. Демонстрируемые на выставке уникальные новинки и дизайнерские решения отразили актуальные тренды на предстоящие сезоны и общие тенденции для всего рынка детских товаров. Участниками выставки стали производители, дистрибьюторы, торговые компании.

ИП Гагина Мария Витальевна представила одежду для детей от 3 до 15 лет под торговой маркой «I am ready, mom!». ИП Михайлова Эржена Анатольевна – одежду двух торговых марок: «Vikki love dress» – детские нарядные платья от 1 года до 9 лет и «It`s time brand» – детская и подростковая одежда для детей от 3 лет.



- «Центр «Мой бизнес» помог предпринимателям оплатить организационный взнос за участие в выставке, аренду выставочной площади и выставочного оборудования. Участникам выставки также были изготовлены полиграфические материалы для успешной презентации своих брендов, – отметила Ирина Медведкова, руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

- Для нас участие в выставке – это целенаправленная и очень эффективная рекламная кампания. Наша продукция вызвала большой интерес как мелких, так и крупных оптовиков. Главной нашей задачей было сформировать положительное мнение о себе как о производителе, заявить о себе. И для нас участие в выставке – это не только возможность продемонстрировать свои товары, но также получить моментальную обратную связь и напрямую пообщаться с нашими клиентами. Это мероприятие – отличное место для апробирования идей, изделий и разработок производства. Благодарим сотрудников «Мой бизнес» бизнес за предоставленную возможность участия в выставке и всю оказанную помощь! – поделилась впечатлениями Мария Гагина.

- Каждый посетитель выставки смог найти своих поставщиков по нраву, обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. Несомненно, каждое общение — это рост, как личностный, так и профессиональный. Уже после первого дня наметили план наших действий, что необходимо внедрить, на что заострить внимание. Спасибо «Моему бизнесу» за возможность быть на выставке «Детская Мода-2022» в качестве участника, а не посетителя! - добавила Эржена Михайлова.

Поддержка предпринимателям оказана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Мой бизнес министерство промышленности Бурятия бизнес

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