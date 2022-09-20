Приставы обратили взыскание на счёт
Больше миллиона рублей пришлось заплатить жителю Улан-Удэ за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
- С начала 2022 года в отношении гражданина было возбуждено три исполнительных производства по ч.6 ст. 12.21.1 КоАП РФ. Суммы штрафов составляли от 350 до 400 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении на взыскание денег правонарушителя с банковского счёта. В общем итоге должник оплатил 1,1 млн рублей.
В Улан-Удэ перевозчика тяжёлых грузов оштрафовали на миллион рублей
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