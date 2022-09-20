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В Улан-Удэ директору управляющей организации назначили штраф

В Улан-Удэ директору управляющей организации назначили штраф
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Совместная проверка прокуратуры и управления муниципальной жилищной инспекции выявила нарушения правил и норм технической эксплуатации

В Улан-Удэ проверка деятельности управляющей организации «РОС» выявила нарушение правил технического обслуживания в шестнадцати домах из её реестра лицензий. Директору организации назначен штраф в сумме 25 тысяч рублей.

- Совместная проверка прокуратуры и управления муниципальной жилищной инспекции показала, что дома, находящиеся в управлении ООО «РОС», в различной степени имеют нарушения Правил и норм технической эксплуатации. Так, во многих из них частично нарушена теплоизоляция трубопроводов, отсутствуют доводчики на дверях подъездов, недостаточное или сборное остекление окон на лестничных клетках. В двух из домов зафиксирована течь трубы горячего водоснабжения. Разрушения, которые появлялись в домах, своевременно не были устранены или исправлены, а это противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ, - сообщает Госстройжилнадзорю

В целях обеспечения сохранности жилищного фонда необходимо проводить комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем. Если управляющая организация такие работы не проводит – это нарушение лицензионных требований. Штраф за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований может достигать 50 тысяч рублей.

Часть нарушений на момент рассмотрения дела Госстройжилнадзором была устранена. В связи с этим, а также в целях недопущения нарушения принципов справедливости при назначении наказания административный штраф был снижен до 25 тысяч рублей.

- В настоящее время любые проверки надзорных органов направлены на профилактику нарушений, а размеры штрафов - на разумный сдерживающий эффект, необходимый для соблюдения запретов. В сфере ЖКХ всегда непростая ситуация с оплатой гражданами услуг, поэтому выгоднее вести работу качественно, чтобы не платить штрафы и тем более - не рисковать потерей лицензии, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

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