В Улан-Удэ директору управляющей организации назначили штраф

Совместная проверка прокуратуры и управления муниципальной жилищной инспекции выявила нарушения правил и норм технической эксплуатации
В Улан-Удэ проверка деятельности управляющей организации «РОС» выявила нарушение правил технического обслуживания в шестнадцати домах из её реестра лицензий. Директору организации назначен штраф в сумме 25 тысяч рублей.
- Совместная проверка прокуратуры и управления муниципальной жилищной инспекции показала, что дома, находящиеся в управлении ООО «РОС», в различной степени имеют нарушения Правил и норм технической эксплуатации. Так, во многих из них частично нарушена теплоизоляция трубопроводов, отсутствуют доводчики на дверях подъездов, недостаточное или сборное остекление окон на лестничных клетках. В двух из домов зафиксирована течь трубы горячего водоснабжения. Разрушения, которые появлялись в домах, своевременно не были устранены или исправлены, а это противоречит требованиям к работе лицензиата в сфере ЖКХ, - сообщает Госстройжилнадзорю
В целях обеспечения сохранности жилищного фонда необходимо проводить комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем. Если управляющая организация такие работы не проводит – это нарушение лицензионных требований. Штраф за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований может достигать 50 тысяч рублей.
Часть нарушений на момент рассмотрения дела Госстройжилнадзором была устранена. В связи с этим, а также в целях недопущения нарушения принципов справедливости при назначении наказания административный штраф был снижен до 25 тысяч рублей.
- В настоящее время любые проверки надзорных органов направлены на профилактику нарушений, а размеры штрафов - на разумный сдерживающий эффект, необходимый для соблюдения запретов. В сфере ЖКХ всегда непростая ситуация с оплатой гражданами услуг, поэтому выгоднее вести работу качественно, чтобы не платить штрафы и тем более - не рисковать потерей лицензии, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
В Улан-Удэ директору управляющей организации назначили штраф
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Этноферме выдали специальную лицензию
Приставы обратили взыскание на счёт
Совместная проверка прокуратуры и управления муниципальной жилищной инспекции выявила нарушения правил и норм технической эксплуатации
Новый асфальт не прошёл контроль качества
Появятся 30 новых рабочих мест
За год здание подорожало на 200 млн
Мобильная приёмная состоится в Баргузинском районе
Бизнес, 15.09.2022
Рейсы остаются ежедневными
Бизнес, 15.09.2022
Протоколы составили на работников и арендаторов
Бизнес, 14.09.2022
Модульные гостиницы будут иметь спальню, санузел, кондиционер и отопление
Бизнес, 14.09.2022
На сельхозучастках обнаружили незаконные карьеры
Бизнес, 12.09.2022
Как минимум семь предпринимателей безответственно отнеслись к требованию
Бизнес, 12.09.2022
Всего было составлено 10 протоколов
Бизнес, 08.09.2022
Успешная предпринимательница Ирина Митанова рассказала о своих главных секретах успеха
Бизнес, 08.09.2022
Конкурс проводится ежегодно