Гендиректор «Атомайз»: Инвестиции в драгметаллы становятся проще с ЦФА

В ближайшем будущем эксперты видят распространение цифровых финансовых активов в разных сферах
Сегодня, 6 сентября, на основной площадке Восточного экономического форума в гостиной «Интерроса» состоялся мастер-класс по цифровым финансовым активам (ЦФА) от генерального директора ООО «Атомайз» Екатерины Фроловичевой.
Компания «Атомайз», входящая в группу «Интеррос», является российским оператором и платформой ЦФА. При этом компания сейчас является первой в России, которую ЦБ включил в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА.
Создана экосистема торговых площадок по токенизации в 2019 году. Её создание поддержали международные группы инвесторов, в частности, Global Palladium Fund и «Группа «Интеррос» Владимира Потанина.
Компания первая в РФ выпустила ЦФА на такой необычный продукт как палладий.
- Технологии «Атомайз» позволяют юридическим лицам и всем гражданам России, независимо от дохода, вложить любую сумму в самые разные базовые активы, например, драгоценные металлы. Блокчейн-решение гарантирует прозрачность и позволяет гражданам самостоятельно контролировать сделки без посредников, - рассказала директор компании.
На прошедшем сегодня мастер-классе гендиректор компании рассказала об особенностях ЦФА, об их практической пользе не только для бизнеса, но и для простых граждан.
Так, например, с помощью нового небиржевой рынок финансовых инструментов, покупка металлов стала доступнее. Достигается это за счёт того, что затраты на доставку и хранения при приобретении ЦФА не нужны.
Как рассказала Фроловичева на мастер-классе, прошедшем в гостиной «Интерроса» на ВЭФ-2022, ранее у инвесторов не было возможности приобретать актив, не тратя средств на его логистику и хранение.
Кроме того, в перспективе инвестор сможет затребовать не только денежные средства, но и товары или услуги, в которые он инвестировал.
Фроловичева уверена, что возможность более комфортных налоговых условий, которые сейчас компания «Атомайз» прорабатывает с ЦБ, позволит рынку ЦФА развиваться быстрее.
- В ближайшем будущем мы видим распространение цифровых финансовых активов в разных сферах: цифровая ипотека, девелопмент, искусство, - добавила Фроловичева.
Гендиректор «Атомайз»: Инвестиции в драгметаллы становятся проще с ЦФА
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