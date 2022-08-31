S7 разрешила бортпроводникам татуировки и разноцветные причёски

Более того, стюардессам теперь не обязательно носить обувь на каблуке, им можно будет выбрать балетки или лоферы.



- Некоторые ограничения всё же сохранятся по требованиям безопасности: не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела - можно случайно зацепиться и пораниться, татуировки не должны нести оскорбительный смысл, - добавили в пресс-службе S7.







S7 первой в России разрешила своим бортпроводникам иметь татуировки и красить волосы в яркие цвета, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.«Кабинному и лётному экипажам теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета. Теперь в S7 Airlines будут действовать новые правила внешнего вида для экипажей и сотрудников, работающих с пассажирами в аэропортах. В то время как стандартные нормы авиакомпаний строго и не всегда оправданно регламентируют внешний вид бортпроводников и пилотов, S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов», - говорится в сообщении.Профессиональные качества сотрудника не зависят от цвета волос, подчеркнули в компании.