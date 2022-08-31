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S7 разрешила бортпроводникам татуировки и разноцветные причёски

S7 разрешила бортпроводникам татуировки и разноцветные причёски
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Более того, стюардессам теперь не обязательно носить обувь на каблуке

S7 первой в России разрешила своим бортпроводникам иметь татуировки и красить волосы в яркие цвета, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.

«Кабинному и лётному экипажам теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета. Теперь в S7 Airlines будут действовать новые правила внешнего вида для экипажей и сотрудников, работающих с пассажирами в аэропортах. В то время как стандартные нормы авиакомпаний строго и не всегда оправданно регламентируют внешний вид бортпроводников и пилотов, S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов», - говорится в сообщении.

Профессиональные качества сотрудника не зависят от цвета волос, подчеркнули в компании.

Более того, стюардессам теперь не обязательно носить обувь на каблуке, им можно будет выбрать балетки или лоферы.

- Некоторые ограничения всё же сохранятся по требованиям безопасности: не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела - можно случайно зацепиться и пораниться, татуировки не должны нести оскорбительный смысл, - добавили в пресс-службе S7.


авиакомпания

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