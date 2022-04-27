Бурятские предприниматели представили свою продукцию на выставке «Сибпродовольствие - 2022»













Специализированная выставка «Сибпродовольствие-2022» открылась в Иркутске 26 апреля в Сибэкспоцентре. Свою продукцию представили свыше 70 компаний из Иркутской области, Республики Бурятия, Барнаула, Липецкой области, Владивостока, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Башкирии.Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и инвестиций организовал участие в выставке семи компаний: ООО «Биосинергия» - производство пищевых добавок, кондитерских изделий, энергетических напитков и БАДов, пробиотических конфет; ООО БМПП «Катюша» - производство замороженных мясных полуфабрикатов, колбасы, колбасных деликатесов; ООО «Бурятконсервпром» - переработка сельскохозяйственной продукции, садовых дикорастущих ягод и плодов в плодоовощные консервы; ООО МИП «Байкалия» - производство экотоваров: чаев, масел, эликсиров, сувениров; ООО НПО «Арго ЭМ-1» - продукты симбиотические, метаболические, БАДы; ООО НПО «ЭМ-Центр» - производство микробиологических препаратов; ООО КЦ «Берёзка» - производство тортов и порожных в ассортименте с применением шоковой заморозки.27 апреля пройдёт дегустационный конкурс «Иркутская новинка». От Бурятии в конкурсе заявлена продукция кондитерского цеха «Берёзка» И БМПП «Катюша». Параллельно с основным мероприятием организована уличная торговля, где все желающие могут приобрести продукцию, предварительно продегустировать её.Выставка продлится до 29 апреля. В программе помимо выставочных экспозиций, предусмотрены круглые столы на темы: сертификации и декларировании продуктов питания, управление каналами сбыта, упаковка и торговая марка, экспорт продукции.- Участие в выставке – это возможность продемонстрировать качественную и конкурентноспособную продукцию, найти новых потребителей, обменяться контактами с потенциальными партнерами, провести переговоры с торговыми сетями. Наши компании представили уникальную продукцию, подобной продукции от других производителей на выставке нет, – говорит Анастасия Волкова, директор центра предпринимательства «Мой Бизнес».Отметим, что бурятским компаниям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оказана поддержка в предоставлении выставочной площади, дополнительного оборудования, оплате регистрационного взноса участника, организации уличной торговли.