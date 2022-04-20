На мясе отсутствовала обязательная маркировка
В марте управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру города Саянска с просьбой провести проверку в отношении предпринимателя. Был установлен факт продажи несертифицированного мяса из субпродуктов свинины.
Предприниматель предоставил ветеринарные сопроводительные документы на другое имя получателя, тем самым ввёл в заблуждение госинспектора.
Позже выяснилось, что мясо не прошло ветеринарную экспертизу.
Туши мяса ввезены в город Саянск без ветеринарных сопроводительных документов. Разрублены на кусковые части в магазине и расфасованы в полиэтиленовые пакеты без маркировки.
- В ходе надзорного мероприятия прокуратурой выявлены нарушения требований по статье «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В магазине, в котором продавалась свинина, отсутствовала маркировка и информация об условиях и сроке годности товара.
На предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.
В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину
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