В Иркутской области бизнесмен незаконно продавал свинину

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

На мясе отсутствовала обязательная маркировка



В марте управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру города Саянска с просьбой провести проверку в отношении предпринимателя. Был установлен факт продажи несертифицированного мяса из субпродуктов свинины.



Предприниматель предоставил ветеринарные сопроводительные документы на другое имя получателя, тем самым ввёл в заблуждение госинспектора.



Позже выяснилось, что мясо не прошло ветеринарную экспертизу.



Туши мяса ввезены в город Саянск без ветеринарных сопроводительных документов. Разрублены на кусковые части в магазине и расфасованы в полиэтиленовые пакеты без маркировки.



- В ходе надзорного мероприятия прокуратурой выявлены нарушения требований по статье «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В магазине, в котором продавалась свинина, отсутствовала маркировка и информация об условиях и сроке годности товара.



На предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

