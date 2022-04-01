В Бурятии «РЖД» оштрафовали на 250 тысяч

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На севере вели стройку без разрешения



Байкальская транспортная прокуратура выявила факт строительства объекта «Двухпутная вставка на перегоне б.п. 1068 (Северобайкальск) – б.п. 1084 с примыканием к б.п. 1084 ВСЖД» без разрешения на строительство. Работы проводятся в рамках инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».



Возбуждено дело об административном правонарушении за строительство объектов капитального строительства без соответствующего разрешения, оно было направлено заявление в Арбитражный суд.



По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд Бурятии заявление транспортного прокурора удовлетворил. ОАО «РЖД» назначили штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



