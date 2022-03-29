Глава Бурятии поручил поддержать фермера-мукомола

Если помочь фермеру, он сможет обеспечить рынок Бурятии ржаной мукой
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть возможные меры господдержки фермеру, занимающемуся в Тарбагатайском районе выращиванием ржи и производством муки.
- В ходе заседания очередного штаба по экономике, прошедшего 28 марта, зампредам правительства Бурятии Екатерине Кочетовой и Галсану Дарееву дано поручение оказать поддержку предпринимателю для покупки оборудования с целью увеличения производственных мощностей, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Фермер из Тарбагатайского района Валерий Чебан, единственный на сегодня, кто выращивает в республике рожь. Производительность ржаной муки в сутки на частной мельнице составляет шесть тонн в сутки. В предыдущие годы фермеру возместили 50% затрат на приобретение сельхозтехники. Помимо этого, хозяйство получает субсидию на несвязанную поддержку растениеводства, возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ.
Вместе с тем, как рассказал депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев, фермер может производить порядка 400 тонн ржаной муки. Это позволит обеспечить рынок республики качественной продукцией по приемлемым ценам.
- 500 тонн зерна ржаного лежит у него. И он его не может превратить в муку, по той причине, что у него для запуска процесса не хватает одной машины – сушилки. Поэтому, может быть, вернёмся к нашей ржи, поможем фермеру и будем производить местную муку. Если решим эту проблему, то не будем зависеть от привоза ржаной муки из центральной части России из озимых культур злаковых, а будем иметь собственную, уникальную продукцию, - рассказал Анатолий Кушнарев.
Глава Бурятии поручил министру экономики Екатерине Кочетовой проработать вопрос кредитования проекта по производству ржаной муки для закупки необходимой техники с целью увеличения производственной мощности. Министру сельского хозяйства и продовольствия Галсану Дарееву поручено взять на контроль вопрос сертификации производимой продукции и лицензирования оборудования.
Глава Бурятии поручил поддержать фермера-мукомола
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